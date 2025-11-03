Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

Crevni mikrobiom (tj. trilioni bakterija, gljivica i virusa koji žive u crijevima) utiče na bezbroj aspekata zdravlja, od imunološke funkcije do mentalnog blagostanja.

Postoje mnoge navike koje podržavaju zdravlje crijeva, ali je ishrana na vrhu te liste. Uopšteno govoreći, dobro uravnotežena ishrana bogata integralnim namirnicama je najbolja za crijeva. Tako da ako tražite koje namirnice će pokrenuti putovanje ka zdravlju crijeva, evo gdje bi trebalo da počnete.

Kefir

Ako ne pijete kefir, dijetetičari kažu da bi o tome trebalo još jednom da razmislite.

- Ovaj fermentisani mliječni proizvod za piće sadrži milijarde probiotika, korisnih bakterija koje promovišu zdrav crijevni mikrobiom i podržavaju varenje - objašnjava dijetetičarka Viktorija Vitington za Real Simple.

Upoređenju sa jogurtom, kefir obično nudi širi spektar živih kultura, uključujući bakterije i korisne kvasce. Kefir takođe sadrži kalcijum i vitamin B12 za podršku kostima i energiji.

- Kada kupujete kefir, birajte proizvode sa živim, aktivnim kulturama i minimalnim dodatkom šećera - preporučuje Vitington.

Bobičasto voće

Bobičasto voće je puno vlakana, hranljive materije koja hrani dobre bakterije u crijevima i podstiče zdravu probavu. Bobično voće je takođe puno antioksidativnih polifenola, koji smanjuju upalu crijeva i podržavaju integritet crijevne sluzokože. Sve vrste bobičastog voća su odlične za crijeva, zato je dovoljno da izaberite svoje omiljene. Takođe mogu dodati dašak slatkoće i boje slanim obrocima, kao što su salate.

Kivi

Kivi je jedan od najpotcjenjenijih namirnica za zdravlje crijeva. Kivi sadrži i rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, koja zajedno djeluju na hranjenje korisnih crijevnih bakterija. Ima jedinjenja koja pomažu u razgradnji dijetetskih proteina, čime podržava digestiju i smanjuje osjećaj„težine". Takođe je prirodno bogat vitaminom C, antioksidansima i polifenolima koji pomažu u smanjenju upale u crijevima i podržavaju imunološku funkciju.

Špargla

Špargla je bogata i rastvorljivim i nerastvorljivim vlaknima, kao i antioksidansima. Rastvorljiva vlakna hrane korisne crijevne bakterije, dok sadržaj antioksidanata smanjuje upalu u crijevima i sistemu.

Kuvani i ohlađeni bijeli krompir

Bijeli krompir je stekao lošu reputaciju, ali zapravo može koristiti tijelu. Konkretno za zdravlje crijeva, bijeli krompir (zajedno sa drugim skrobnim namirnicama poput pirinča i tjestenina) sadrži skrob sličan vlaknima koji se naziva rezistentni skrob. Kada se ova takva hrana kuva i hladi, sadržaj rezistentnog skroba u njoj se povećava. Ovo je vrijedno pažnje jer je rezistentni skrob prebiotik, što znači da može da hrani dobre bakterije.

Bijeli luk

Sadrži prirodna vlakna, poput inulina i fruktooligosaharida, koja hrane dobre bakterije koje žive u crijevima. Ovo im pomaže da rastu i istiskuju manje poželjne sojeve. Bijeli luk je takođe bogat sumpornim jedinjenjima, uključujući alicin, koji podržavaju puteve detoksikacije u jetri i jačaju imuni sistem, piše Real Simple.