Logo

Misteriozni objekat zalutao u naš sistem: Otkriveno koliko je star

Izvor:

Informer

03.11.2025

22:24

Komentari:

0
Мистериозни објекат залутао у наш систем: Откривено колико је стар
Foto: Unsplash

Rezultati istraživanja sa teleskopa Džejms Veb (JWST) otkrivaju da je interstelarna kometa 3I/ATLAS, posjetilac iz drugog zvjezdanog sistema, duboko promijenjena milijardama godina bombardovanja galaktičkim kosmičkim zracima.

Zbog ovoga, omotač komete, debeo 15 do 20 metara, više ne podsjeća na originalni materijal iz matičnog zvjezdanog sistema kometa, što predstavlja pravu "paradigmu promjene" u proučavanju takvih objekata.

Prema članku objavljenom na portalu "Live Science", kometa 3I/ATLAS, otkrivena u julu ove godine i potvrđena kao interstelarni posetilac, dostigao je perihelijon (najbližu tačku Suncu) 29. oktobra. Sa brzinom većom od 210.000 kilometara na sat, kreće se ravnomjernom i ravnom putanjom kroz naš Sunčev sistem, ali njegova površina nosi tragove dugog putovanja kroz Mlečni put bez zaštite heliosfere – magnetnog štita naše zvezde.

Romain Mađolo, vođa istraživanja i istraživač na Kraljevskom institutu za vazdušnu aeronautiku, objašnjava: "To je veoma sporo, ali tokom milijardi godina, efekat je veoma jak."

Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

Njegov tim je koristio spektrograf bliskog infracrvenog zračenja JWST-a da posmatra kometu 27. avgusta, potvrđujući da je bogat ugljen-dioksidom (CO2). Kosmički zraci, visokoenergetske čestice koje djeluju slobodno izvan Sunčevog sistema, pretvorili su ugljen-monoksid (CO) u CO2, mijenjajući hemijski sastav i strukturu leda na kometu.

Kako je zračenje promijenilo kometu?

Simulacije su pokazale da je samo jedna milijarda godina izloženosti galaktičkim kosmičkim zracima dovoljna da formira debelu, zračenjem obrađenu koru. Ove simulacije, prilagođene iz studije iz 2020. o kometi 67P/Churyumov-Gerasimenko (koja je istraživana misijom Rozeta), bazirane su na laboratorijskim eksperimentima koji oponašaju efekte zračenja. Kora dubine 15-20 metara "zaključala" je originalne materijale iz matičnog zvezdanog sistema duboko u jezgru komete, i oni se možda nikada neće osloboditi osim u slučaju ekstremne solarne erozije.

Za razliku od kometa u našem Sunčevom sistemu, koji su delimično zaštićene heliosferom i prolaze blizu Jupitera i Zemlje, 3I/ATLAS je proveo veći deo svog "života" u beskrajnom međuzvezdanom prostoru. Ovo je čini potencijalno najstarijom kometom ikada viđenom – oko 3 milijarde godina starijom od našeg 4,6 milijardi godina starog Sunčevog sistema.

Poređenje sa drugim kometama i implikacije

Dok su komete poput 67P delimično očuvane, 3I/ATLAS predstavlja "proizvod svog međuzvezdanog putovanja". Mađolo ističe: "Moramo biti oprezni i uzeti u obzir procese starenja, pa je to više posla za naučnike, ali 3I/ATLAS ostaje veoma zanimljiv."

Ilu-stomak-bolovi-010925

Zdravlje

Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

Ova otkrića zahtijevaju promenu paradigme u proučavanju interstelarnih objekata, fokusirajući se na zračenjem obrađene materijale umesto na "čiste" uzorke iz prošlosti. Dalja posmatranja pre i posle perihelijona mogla bi otkriti razlike u sastavu, otkrivajući nagoveštaje originalnog sastava. Mađolo dodaje: "Biće veoma zanimljivo uporediti posmatranja pre perihelijona, kada je stigao u Sunčev sistem, sa onima posle perihelijona kada je došlo do neke erozije. Možda gledajući te razlike, možemo dobiti neke indikacije o njegovom početnom sastavu."

Ova istraživanja, uključujući i opservacije sa NASA-inog orbitera SPHEREx u avgustu, pomažu u razumijevanju putanje i sastava komete, pružajući uvid u druge zvjezdane sisteme i istoriju našeg sopstvenog, piše Informer.

Podijeli:

Tagovi:

svemir

rukometaši

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у познатом локалу: Маскирани мушкарци напали младића

Hronika

Haos u poznatom lokalu: Maskirani muškarci napali mladića

1 d

0
Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

1 d

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Zdravlje

Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

1 d

0
Најављено: Паркинг у Бањалуци би опет могао бити бесплатан

Banja Luka

Najavljeno: Parking u Banjaluci bi opet mogao biti besplatan

1 d

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ČetGPT više neće "glumiti doktora, advokata ili finansijskog savjetnika"

1 d

0
Моментално мијењајте шифру ако је ваш мејл на овој листи

Nauka i tehnologija

Momentalno mijenjajte šifru ako je vaš mejl na ovoj listi

1 d

0
АИ најбоље разумије овај језик

Nauka i tehnologija

AI najbolje razumije ovaj jezik

1 d

0
Кина одобрила пренос власништва над апликацијом ТикТок

Nauka i tehnologija

Kina odobrila prenos vlasništva nad aplikacijom TikTok

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner