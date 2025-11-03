Najavljeno: Parking u Banjaluci bi opet mogao biti besplatan

Treba li plaćati parking u Banjaluci, pitanje je koje muči mnoge koji su očekivali da će biti formirano javno preduzeće koje bi bilo zaduženo za naplatu.

Donesen je novi pravilnik na osnovu kojeg se od 1. septembra naplaćuje parking, ali niko nije podnio apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti.

Na pitanje da li je trenutni način naplate ustavan i zakonit iz Republičke uprave za inspekcijske poslove naveli su da nije u njihovoj nadležnosti da tumače, već da to može ocijeniti samo Ustavni sud.

Fudbal Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

Iz inspekcije su podsjetili da je Grad Banjaluka donio novi Pravilnik o uslovima, načinu korištenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području Grada Banjaluka kojim se uređuju uslovi, način korištenja, način naplate i drugo na javnim parkiralištima.

Taj Pravilnik predstavlja pravni osnov za trenutnu naplatu parkinga.

Radi se o pravilniku kojim su utvrđene trenutne cijene parkiranja koje će biti na snazi od 1. septembra do 31. decembra.

"Ako neko odluči da ne plati parking i slučaj dobije sudski epilog, vjerovatno će biti oslobođen te obaveze", izjavio je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada početkom septembra.

Dodao je da će, ako do kraja godine ne bude formirano preduzeće za naplatu parkinga, parking opet biti besplatan.

"Ušli smo u novembar mjesec, još uvijek nema odgovora na upućenu inicijativu gradonačelnika za formiranje javnog preduzeća Parking servis d.o.o. Banjaluka. Taj rok je ostavljen do 31. decembra kao razuman rok u kojem bi se mogla izvršiti dodatna ekonomska analiza i riješiti taj problem naplate parkinga, gdje bi sad prihod bio usmjeren za poboljšanje parkinga u gradu Banjaluci, a višak novca koji bi se eventualno zaradio, a bi, bio bi na raspolaganju budžetu", rekao je odbornik Skupštine grada Saša Čudić, prenosi "Srpska info".

Svijet Iznajmio stan, pa sada traži pomoć na mrežama

Dodao je da odgovora na tu inicijativu nema, ali da vremena još ima.

"Ustavni sud nije bio imperativan da se mora formirati preduzeće, nego je dao svoju presudu po osnovu donošenja i legalnosti onoga ko predlaže i donosi cjenovnik, a između ostalog jedno od rješenja je da se formira posebno pravno lice, odnosno subjekt kao što je javno preduzeće, da bi se te nedoumice oko ustavnosti i zakonitosti otklonile s jedne strane, a da bi bilo i transparentno i pozitivno poslovanje s druge strane. Mi smo se nije upustili ni u šta što bi moglo da šteti i gradu Banjaluka, čak naprotiv obezbijeđena je određena prihodovna strana", rekao je Čudić.

Naglasio je da je gradonačelniku ostavljeno dovoljno vremena, te da ukoliko se parking poslije 31. decembra ove godine ne bude naplaćivao, on neće imati dovoljno argumenata da kaže da oni sprečavaju tu prihodovnu stranu.

"Mi želimo da obezbijedimo prihod, a isto vremena da obezbijedimo zakonitost po preporukama, odnosno po odluci Ustavnog suda iz koje smo mi izvukli najracionalnije rješenje", dodao je Čudić.

Odluke Ustavnog suda

Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava u Banjaluci, objasnio je da je Ustavni sud Republike Srpske je 25. septembra 2024. utvrdio da tadašnji Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Scena Aleksandra Prijović povrijedila veliku obožavateljku: Kraj

Dodao je da je pravilnik propisivao cijenu parkiranja vozila na javnim parkiralištima na teritoriji grada po tarifnim zonama i uređivao ostala relevantna pitanja koja su u direktnoj vezi sa plaćanjem komunalne usluge parkiranja vozila, a u postupku donošenja ovog pravilnika gradonačelnik nije pribavio saglasnost Skupštine na cijenu komunalne usluge parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području grada, što je bio obavezan da uradi.

"Ustavni sud je u svojoj odluci naglasio da je donošenjem osporenog pravilnika od strane gradonačelnika Grada Banjaluka bez saglasnosti Skupštine Grada došlo do povrede navedenih zakona", naveo je Lučka.

Obrazložio je da je u drugom slučaju pred Ustavnim sudom Republike Srpske, Ustavni sud naglasio da je odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima uspostavljena obaveza za skupštinu jedinice lokalne samouprave (opštine/grada) da u propisanim rokovima i na način kako to predviđaju važeća zakonska rješenja uredi pitanja koja se tiču organizovanog obavljanja komunalnih djelatnosti, između ostalih, i komunalne djelatnosti upravljanja javnim površinama za parkiranje vozila – javna parkirališta.

Imajući u vidu da, u konkretnom slučaju, Skupština Grada Banjaluka nije bila uredila pitanja koja se tiču obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja javnim površinama za parkiranje vozila, u rokovima i na način kako je to predviđeno važećim zakonskim rješenjima u ovoj oblasti, Ustavni sud je utvrdio da određene odredbe Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Banjaluka nisu u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, a samim tim ni sa odredbom Ustava Republike Srpske, prema kojoj propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti za zakonom.

Svijet Zemljotres pogodio Tursku

"Ako je nakon ovakvih odluka Ustavnog suda Republike Srpske organ grada donio određeni pravilnik čija je svrha prije svega da omogući hitan nastavak naplate do kraja godine, a da pri tome nije ispoštovao ono što je Ustavni sud već naglasio da nije u skladu sa zakonom, onda se ustavnost i zakonitost takvog rješenja mjeri u skladu sa odlukama je je Ustavni sud već donio. Dakle, Grad Banjaluka bi u slučaju donošenja novih akata trebalo da ispoštuje odluke Ustavnog suda u smislu da pravilnike uskladi sa praksom Ustavnog suda, a ne da se svaki put moraju slati inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu. Ukoliko se to ne uradi, ulazi se u nastavak nepoštovanja prava", naglasio je Dejan Lučka.

Objasnio je da ako se nova pravila nisu našla pred Ustavnim sudom i nisu proglašena nezakonitim ili neustavnim, ona u praksi proizvode posljedice po građane.

Fudbal Vojvodina se oprostila od Žižovića: Prisjetili se podviga s Borcem

"Ipak, svako može pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske kako bi od Ustavnog suda dobili odluku koja pokazuje da li je novi pravilnik zakonit i ustavan. Problem je u tome što, sa jedne strane, građani snose posljedice ukoliko se ne odluče na pravnu borbu. Sa druge strane, ako se prilikom donošenja novog pravilnika nije poštovao stav Ustavnog suda, postavlja se pitanje same svrhe donošenja odluka, jer one gube smisao ukoliko se zanemaruju stavovi institucije koja, prema Ustavu, osigurava zaštitu ustavnosti i zakonitosti", dodao je Lučka.