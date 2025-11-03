Logo

Doktor za ATV otkrio sve detalje o pojavi tifusa: Studentkinja operisana

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

21:24

Komentari:

0
Болница Фоча
Foto: Bolnica Foča

Direktor Univerzitetske bolnice u Foči Nenad Lalović potvrdio je za ATV informacije o pojavi tifusa u Foči, ali je naglasio da nema razloga za zabrinutost i poručio da su mediji previše "bombastično" prenijeli ovu vijest.

"Informacije koje su objavljene u medijima, moram da kažem, previše su bombastične i nemaju medicinsko, stručno utemeljenje. Kada je u pitanju trbušni tifus, to je bolest koja se javlja endemski u Indiji i prilikom ulaska u zemlje Evrope i svijeta ne nalazi se na listi bolesti koje podliježu kontroli. Čak osoba može da bude i kliconoša, u trenutku kada uđe u zemlju apsolutno nema simptome i kasnije razvije simptome te bolesti", istakao je doktor Lalović za portal ATV-a.

Институт за јавно здравство РС

Društvo

Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

Govoreći konkretno o slučaju studentkinje iz Indije kod koje je bolest potvrđena rekao je da se ona osjeća dobro, ali da je bila razvila i komplikacije nakon kojih je uspješno operisana.

"Ona je prije sedam do deset dana hospitalizovana na Odjeljenje za infektologiju zbog bolova u stomaku i povišene temperature, gdje se, između ostalog, i sumnjalo da se radi o trbušnom tifusu, gdje je potvrđena bolest. Kasnije je razvila komplikaciju akutne upale slijepog crijeva, koja je jedna od komplikacija tifusa gdje je studentkinja operisana vrlo uspješno" naglasio je Lalović i nastavio:

"Nakon toga, provedene su sve moguće mjere, epidemiološki nadzor, kontakti sa svima s kojima je dolazila u kontakt. Sve analize stolica i urina, jer se bakterije izlučuju putem stolice i urina, koje su urađene za sada su negativne. Tako da apsolutno nema nikakvog razloga za zabrinutost i epidemiološka situacija je apsolutno pod kontrolom".

Лијечење / Илустративна фотографија

Zdravlje

Šta je tifus - bolest otkrivena kod studentkinje u Srpskoj?

Rekao je da je to prvi slučaj u više decenija koji je registrovan u Foči.

"Ta bolest se kod nas ne javlja. Javlja se u Indiji, jer je to bolest endemska i vezana je upravo za područja Indije", rekao nam je doktor Lalović.

Naglasio je da je pacijentkinja otpuštena na kućno liječenje i da se trenutno nalazi u izolaciji.

"Uredno se vrši epidemiološki nadzor", zaključio je Lalović.

Podijeli:

Tagovi:

Foča

Tifus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младен Жижовић

Fudbal

Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

1 d

0
Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

Fudbal

Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

1 d

0
Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

1 d

2
Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

1 d

0

Više iz rubrike

Откривено како је тифус доспио у Републику Српску

Društvo

Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

1 d

0
Снијег на Јахорини

Društvo

Veju pahulje: U BiH ponovo pao snijeg

1 d

0
Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Društvo

Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

1 d

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner