Doktor za ATV otkrio sve detalje o pojavi tifusa: Studentkinja operisana

Direktor Univerzitetske bolnice u Foči Nenad Lalović potvrdio je za ATV informacije o pojavi tifusa u Foči, ali je naglasio da nema razloga za zabrinutost i poručio da su mediji previše "bombastično" prenijeli ovu vijest.

"Informacije koje su objavljene u medijima, moram da kažem, previše su bombastične i nemaju medicinsko, stručno utemeljenje. Kada je u pitanju trbušni tifus, to je bolest koja se javlja endemski u Indiji i prilikom ulaska u zemlje Evrope i svijeta ne nalazi se na listi bolesti koje podliježu kontroli. Čak osoba može da bude i kliconoša, u trenutku kada uđe u zemlju apsolutno nema simptome i kasnije razvije simptome te bolesti", istakao je doktor Lalović za portal ATV-a.

Govoreći konkretno o slučaju studentkinje iz Indije kod koje je bolest potvrđena rekao je da se ona osjeća dobro, ali da je bila razvila i komplikacije nakon kojih je uspješno operisana.

"Ona je prije sedam do deset dana hospitalizovana na Odjeljenje za infektologiju zbog bolova u stomaku i povišene temperature, gdje se, između ostalog, i sumnjalo da se radi o trbušnom tifusu, gdje je potvrđena bolest. Kasnije je razvila komplikaciju akutne upale slijepog crijeva, koja je jedna od komplikacija tifusa gdje je studentkinja operisana vrlo uspješno" naglasio je Lalović i nastavio:

"Nakon toga, provedene su sve moguće mjere, epidemiološki nadzor, kontakti sa svima s kojima je dolazila u kontakt. Sve analize stolica i urina, jer se bakterije izlučuju putem stolice i urina, koje su urađene za sada su negativne. Tako da apsolutno nema nikakvog razloga za zabrinutost i epidemiološka situacija je apsolutno pod kontrolom".

Rekao je da je to prvi slučaj u više decenija koji je registrovan u Foči.

"Ta bolest se kod nas ne javlja. Javlja se u Indiji, jer je to bolest endemska i vezana je upravo za područja Indije", rekao nam je doktor Lalović.

Naglasio je da je pacijentkinja otpuštena na kućno liječenje i da se trenutno nalazi u izolaciji.

"Uredno se vrši epidemiološki nadzor", zaključio je Lalović.