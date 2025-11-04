Dejanu (22) pretukao poznanik, šutirao je i gazio po glavi, poslije joj došao na kućni prag

Srpkinja Dejana Ćujić (22) ispričala je detalje brutalnog nasilja koje je doživjela 25. oktobra u kafiću u Beranama u kojem je zaposlena.

Nakon što je Blic objavio uznemirujući video snimak, Dejana je otkrila šta se dogodilo kobnog dana i otkriva da ju je napao muškarac Vasa R. (43), kao i šta je prethodilo njegovom dolasku u ugostiteljski objekat u kojem je ona zaposlena više mjeseci.

Na video snimku se vidi brutalno nasilje koje je, kako se sumnja, u Beranama počinio Vaso R., a žrtva Dejana Ćujić odlučila je da ispriča sve detalje ovog incidenta.

Ona je na početku svoje ispovijesti za “Blic” naglasila da je 4 sata bila bez svijesti, tvrdeći da ju je izgubila dok ju je osumnjičeni udarao u glavu, te da se pojedinih dijelova ne sjeća.

Osumnjičenog upoznala ovog ljeta

Dejana Ćujić (22) rekla je za Blic, da osumnjičenog Vasa poznaje oko 6 mjeseci. Prema njenim riječima, on je bio gost lokala u kojem je ona ranije radila kao konobarica.

– Došla sam u Berane na početku ovogodišnje sezone. Radila sam prvo u jednom lokalu (ime lokala poznato redakciji), tu sam bila zaposlena kao konobarica. Vaso je bio redovan gost i tamo smo se upoznali. Naglašavam da nikada nismo bili prisni, niti da smo se družili. Znala sam ga površno, kao gosta lokala u kojem radim. Naša komunikacija je bila ćao za ćao, kao i osnovna komunikacija oko naručivanja pića. Više puta mi je slao zahtjev za prijateljstvo na Fejsbuku, ali ga ja nisam prihvatila – ispričala je Dejana.

“Vaso me je pozvao i prijetio, pa nakon 15 minuta ušao u lokal”

Dejana je ispričala da je 25. oktobra sjedila u kafiću u kojem radi skoro mesec dana, u Beranama, kada joj je pozvonio mobilni telefon. Kako ona tvrdi, preko aplikacije Mesindžer nekoliko puta ju je pozvao osumnjičeni Vaso R, a kada je vidjela da njegovi pozivi ne prestaju, Dejana mu se javila.

– Vaso me je nekoliko puta zvao preko Mesindžera, iako ga nisam prihvatila za prijatelja na Fejsbuku. Kada sam vidjela da me uporno zove, javila sam se jer mi je i sestra u međuvremenu rekla da je i nju zvao 100 puta. On je odmah počeo da viče i pitao me gdje sam, na šta sam mu ja rekla da radim. Tada je krenuo da me vrijeđa, sjećam se šta mi je rekao:

“Još uvijek radiš kod tog klošara, je l? E, vidjećeš! Vidjećeš šta ću napraviti sutra i tebi i njemu” – tvrdi sagovornica Blica.

Prema Dejaninim tvrdnjama, samo 15 minuta nakon što je prekinula vezu sa osumnjičenim, on je došao u lokal u kojem ona radi nakon čega ju je pretukao.

“Ne sjećam se svega, bila sam 4 sata bez svijesti”

Dejana je, kako se vidi i na snimku sa nadzornih kamera, sjedila za stolom pored šanka, kada je osumnjičeni ušao u lokal i krenuo fizički da je zlostavlja.

– Mnogo me nervira što se ne sjećam svih detalja. Voljela bih da se sjetim svega, ali zbog gubljenja svijesti imam rupe u sjećanju od tog dana. Nakon njegovog poziva, ja sam se uznemirila i javila svom trenutnom poslodavcu da mi Vaso prijeti. Sjedila sam za stolom pored šanka, u lokalu sam imala gosta koji je sjedio sam za stolom. Vidjela sam da se otvaraju vrata, i da u lokal ulazi Vaso. Nisam stigla da odreagujem, u dva koraka mi je prišao i počeo da me tuče, udario me u glavu. Onda me je zgrabio za kosu i mojom glavom udario u ivicu stola. Iskrena da budem, ja se poslije toga ničega ne sjećam. Sljedeće čega se sjećam jeste da sam se probudila u bolnici – otkriva Dejana.

Poslodavac ju je odvezao u bolnicu

Pretučena Dejana Ćujić ispričala nam je da ju je poslodavac zatekao na podu kafića bez svijesti.

– Mene je poslodavac zatekao kako ležim na podu i, kako mi je ispričao, odmah me je podigao, stavio u kola i odvezao u Urgentni centar. Tamo su mi konstatovali povrede i ušli glavu na nekoliko mjesta. Kasnije sam išla u policiju da dajem izjavu – navodi ona.

“Policija mi uzela izvještaje, nisu htjeli da ga uhapse”

Kako kaže, slučaj je prijavila policiji, međutim, kako tvrdi, policija nije reagovala po njenoj prijavi.

Prema Dejaninim tvrdnjama, osumnjičeni Vaso R. joj je nakon prebijanja dolazio na kućni prag, a samo nekoliko dana od brutalnog nasija, on je navodno u drugoj kafani flašom udario pjevačicu u glavu.

– Po izlasku iz bolnice, zajedno sa poslodavcem sam bila u policiji gdje sam prijavila slučaj. Tada sam inspektoru dala izvještaje od ljekara. On mi ih nikada nije vratio, već je rekao da moraju da stoje u predmetu. Naravno, nisu ga uhapsili. Rekli su mi da se on ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi ovdje viđali. Dva dana od napada, on je došao do stana gdje ja živim. Jako sam se uplašila, odmah sam pozvala policiju i prijavila, ali oni ponovo nisu došli. Berane je malo mjesto, sve se zna, on se slobodno svaki dan šetao gradom, a onda je napravio novi problem. U jednoj kafani je pevačici razbio flašu o glavu – tvrdi sagovornica.

Oglasilo se tužilaštvo u Beranama

Povodom ovog događaja oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u Beranama, koje je navelo da je odredilo zadržavanje do 72 sata za lice V.R, osumnjičeno za krivično djelo nasilničko ponašanja.

– Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše tjelesno povredio oštećenu D.Č, saopšteno je iz ODT.