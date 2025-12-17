Novi Vijetnam: Maduro poslao ozbiljno upozorenje

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro u utorak je upozorio na opasnost od nastanka "novog Vijetnama“, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp naredio uvođenje, kako je naveo, "potpune i sveobuhvatne blokade“ naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, a nalaze se pod sankcijama.

Obraćajući se na Skupštini radničke klase u glavnom gradu Karakasu, Maduro je oštro osudio američko vojno prisustvo na Karibima, kao i nedavnu zapljenu naftnog tankera u vlasništvu Venecuele.

Tom prilikom optužio je Vašington da namjerno izmišlja razloge kako bi opravdao pojačani pritisak na njegovu zemlju, ističući da su Sjedinjene Američke Države, prema njegovim riječima, usmjerene na to da "stvore još jednu Libiju, Avganistan ili Irak“.

"Ne želimo novi Vijetnam. Venecuela već 25 sedmica protestuje, bori se i pobjeđuje ovu višedimenzionalnu agresiju", poručio je Maduro.

Dodao je da se u američkoj kampanji koriste metode koje je opisao kao "psihološki terorizam“, ali i otvoreno "piratstvo“.

"Odbrana slobodne trgovine i mira na Karibima i u Venecueli znači odbranu cijelog svijeta", naglasio je Maduro, pozivajući pomorce i naftne radnike širom planete da se suprotstave potezima SAD.

Prema njegovim riječima, američke vlasti zaplijenile su civilni brod koji je prevozio 1,9 miliona barela nafte, za koju tvrdi da je bila legalno kupljena od Venecuele.

"Biće nas milioni koji ćemo jasno poručiti imperijalistima da se piratstvo ne može prihvatiti", dodao je.

Sa druge strane, Tramp je u utorak, u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut, naveo da je "Venecuela u potpunosti okružena najvećom vojskom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike“.

"Ta sila će samo rasti, a šok koji ih očekuje biće nešto što nikada ranije nisu vidjeli – sve dok u potpunosti ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam ranije ukrali", poručio je Tramp.

Američki predsjednik je takođe izjavio da je njegova administracija vladu Nikolas Madura proglasila stranom terorističkom organizacijom, tvrdeći da će blokada spriječiti ono što on opisuje kao finansiranje trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i prisvajanja američke imovine.

Dodao je i da SAD ubrzano deportuju "ilegalne migrante i kriminalce“ za koje tvrdi da ih je poslala venecuelanska vlast, te je zatražio da Venecuela odmah vrati "naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu“ koju je preuzela.

U međuvremenu, cijene nafte zabilježile su rast u srijedu, dok su analitičari upozorili da bi najavljena blokada mogla ozbiljno poremetiti globalno snabdijevanje.