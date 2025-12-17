Policija upala u dvoranu: Umjesto konja dočekao ih šok

Izvor:
Policija je nakon prijave ušla u zaključanu dvoranu u Sinju i u frižideru zatekla veliki paket droge, a osumnjičeni je priveden i krivično prijavljen.
Dvorana ima više nedostataka: nema zaštitna vrata, odgovarajuće ograde, a ni staklo između dvorane i ugostiteljskog dela nije po bezbednosnim propisima. Prema riječima direktorke gradske firme "Kamičak" Ane Kutije, potrebno je skoro pola miliona evra da bi dvorana mogla da se koristi za jahanje.
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj krivi prethodnu vlast za propuste u realizaciji evropskog projekta, dok opozicija ističe da pet godina nije bilo konkretnih koraka da dvorana zaživi.
Na kraju, dvorana je umjesto za konje postala skladište droge, piše Dnevnik.hr.
