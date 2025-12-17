U dijelovima počela zima kakva nije viđena pola vijeka: Šta nas čeka

Dok naš region uživa u blagom vremenu, Sjeverna Amerika i Skandinavija bore se s istorijskim minusima i snježnim olujama zbog raspada polarnog vrtloga.

Meteorološki modeli predviđaju mogućnost naglog zahladnjenja i povratka snijega u naše krajeve tačno u vrijeme katoličkog Božića.

U najnovijim meteorološkim prognozama sve se jasnije nazire povratak pravog zimskog vremena.

Dok mi iščekujemo promjenu, stanovnici Skandinavije, Kanade i SAD već se bore s rekordnim minusima i snježnim olujama kakve nisu viđene u posljednjih pedeset godina.

Šta se događa u Zemljinoj atmosferi?

Meteorološki modeli već ukazuju na konkretne datume povratka snijega i mraza u naše krajeve. Ipak, prije nego što detaljno proučimo najnovije prognoze, neophodno je razumjeti pozadinu onoga što se trenutno događa u Zemljinoj atmosferi, koja se ponaša prilično netipično.

Glavni krivac za ovakvo stanje je stratosferski polarni vrtlog koji se raspao i počeo meandrirati prema Sjevernoj Americi.

Za nas je to trenutno dobra vijest jer zahvaljujući tom rasporedu uživamo u neuobičajeno toplom vremenu.

Međutim, situacija je drastično drugačija za stanovnike Kanade te sjevernih, istočnih i centralnih dijelova SAD, koji se bore s posljedicama izuzetno oštre zime.

Temperature najniže u posljednjih pola vijeka

Posljednjih dana talas arktičkog vazduha spustio se sve do Floride, donoseći nevjerovatne hladnoće. U kanadskom Jukonu zabilježena je temperatura koja je pala na minus 53 stepena Celzijusa, što je najniža vrijednost zabilježena još od davne 1977. godine.

Rekordi hladnoće svih vremena padaju i u regiji američkih Velikih jezera te na Velikim ravnicama.

Ove ekstremne hladnoće nisu došle same. Prethodile su im snježne oluje epskih razmjera.

U kratkom vremenu palo je više od metar snijega.

Saobraćaj je potpuno paralisan – drumski, željeznički i vazdušni.

Stotine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje i grijanja.

Druga polovina sedmice donosi nove, nagle padove temperature. Najveći minusi očekuju se upravo u božićnom periodu, obuhvatajući većinu regija Kanade i SAD.

Meteorolozi upozoravaju da bi ova zima mogla biti najsurovija u posljednjih pedeset godina.

Surova zima nije rezervisana samo za Ameriku

Slični, vrlo teški atmosferski uslovi vladaju i u Skandinaviji. Posljednjih dana temperature u sjevernim regijama Norveške, Švedske i Finske padale su ispod minus 30.

Ove sedmice talas hladnoće zahvatiće i istočne dijelove Evrope, gdje bi živa u termometru mogla pokazati i do minus 40 stepeni.

U međuvremenu, dok se mraz ponovo pojačava, očekuju se intenzivne snježne padavine praćene olujnim vjetrom koji će stvarati nanose snijega više od jednog metra. Takva izmjena zatopljenja i jakih mrazova zadržaće se sve do kraja godine.

Kada prava zima stiže u naš region?

U našem regionu zima za sada pokazuje svoje izrazito blago lice.

Ove sedmice možemo računati na veća razvedravanja i sunčane periode, sve do potpunog nestanka oblaka, a padavina uglavnom ne bi trebalo biti.

Temperature će se kretati od oko nule, s lokalnim mrazovima noću i ujutro, do ugodnih 5-10 stepeni u poslijepodnevnim satima.

Značajnije promjene ne očekuju se prije prazničnog perioda, tačnije između 25. i 27. decembra. Tada meteorološki modeli, kako američki tako i evropski, ukazuju na mogućnost:

Snježnih padavina i povratka mraza, koji bi u dijelovima Hrvatske mogao biti cjelodnevan.

Ipak, s obzirom na to da je do potencijalne realizacije ovog zimskog scenarija preostalo više od 10 dana, vjerovatnoća još uvijek nije stopostotna.