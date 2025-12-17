Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против

Извор:
СРНА
17.12.2025
17:29
Постоји приједлог за заједнички зајам земаља ЕУ Украјини умјесто пљенидбе руске имовине, али је Мађарска категорично против тога, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"То је потпуно супротно интересима Мађарске. Не може бити говора о зајму у којем Мађарска преузима одговорност за зајам, који ми затим преносимо Украјини. Заборавите на то", рекао је Орбан у видео поруци објављеној на "Фејсбуку".
Мађарски премијер је раније рекао да је питање пљенидбе руске имовине скинуто са дневног реда сутрашњег самита ЕУ.
