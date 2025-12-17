Logo
Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против

Извор:

СРНА

17.12.2025

17:29

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Постоји приједлог за заједнички зајам земаља ЕУ Украјини умјесто пљенидбе руске имовине, али је Мађарска категорично против тога, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"То је потпуно супротно интересима Мађарске. Не може бити говора о зајму у којем Мађарска преузима одговорност за зајам, који ми затим преносимо Украјини. Заборавите на то", рекао је Орбан у видео поруци објављеној на "Фејсбуку".

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Погинуо фудбалер у стравичној несрећи

Мађарски премијер је раније рекао да је питање пљенидбе руске имовине скинуто са дневног реда сутрашњег самита ЕУ.

