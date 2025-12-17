Logo
Large banner

U blizini Venecuele podignuta američka avijacija

Izvor:

Sputnjik

17.12.2025

22:09

Komentari:

0
У близини Венецуеле подигнута америчка авијација
Foto: Tanjug/AP

Palubna avijacija SAD podignuta je u vazduh kod Venecuele, u kontekstu izvještaja o mogućoj prijetnji izbijanja rata.

U vazdušnom prostoru nalaze se lovac F/A-18E/F Super Hornet, dva aviona za radioelektronsko ratovanje Boeing EA-18G Growler, kao i palubni taktički avion za daleko radiolokaciono osmatranje E-2D Advanced Hawkeye.

Kako javljaju mediji, generalni sekretar UN Antonio Guteriš razgovarao je telefonom sa Nikolasom Madurom o porastu tenzija u regionu.

Новац

Ekonomija

Osnovna plata ide na 1.915 KM u ovoj oblasti u Srpskoj

Tokom razgovora, Maduro je skrenuo pažnju generalnom sekretaru UN na nedavne javne izjave predsednika SAD Donalda Trampa na društvenim mrežama, u kojima se „na nedopustiv način tvrdi da nafta, prirodna bogatstva i teritorija Venecuele pripadaju njemu“.

Američki predsjednik bi mogao u ranim jutarnjim časovima u četvrtak da objavi početak rata sa Venecuelom, tvrdi novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zakonodavca, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

паре, новац, марке

Ekonomija

Osnovna plata ide na 1.915 KM u ovoj oblasti u Srpskoj

1 h

0
Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

Svijet

Novi Vijetnam: Maduro poslao ozbiljno upozorenje

1 h

0
Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Region

Policija upala u dvoranu: Umjesto konja dočekao ih šok

1 h

0
Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Gradovi i opštine

Siniša Milić reizabran za predsjednika brčanskog SNSD-a

1 h

0

Više iz rubrike

Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

Svijet

Novi Vijetnam: Maduro poslao ozbiljno upozorenje

1 h

0
Хорор на извору: Дошли да се лијече, па почели да падају један по један

Svijet

Horor na izvoru: Došli da se liječe, pa počeli da padaju jedan po jedan

1 h

0
Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Svijet

Noćas bi mogao početi novi rat: Uznemirujuće tvrdnje Takera Karlsona

1 h

1
Брижит Макрон наљутила жене: Стигло више од 300 тужби

Svijet

Brižit Makron naljutila žene: Stiglo više od 300 tužbi

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

41

Zavladala panika zbog "zvijeri sa istoka": Ljudi spremaju zalihe, zatvaraju škole

22

30

Zadavio djevojku tokom odnosa, snimao, pa je zakopao u koferu

22

24

Ubila sina pa lažirala da se utopio

22

23

Oglasom za prodaju traktora namamio, ubio i opljačkao poljoprivrednika

22

14

Omiljeni čokoladni keksići sadrže otrov! Hitno povučeni sa tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner