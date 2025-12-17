U blizini Venecuele podignuta američka avijacija

Izvor:
Palubna avijacija SAD podignuta je u vazduh kod Venecuele, u kontekstu izvještaja o mogućoj prijetnji izbijanja rata.
U vazdušnom prostoru nalaze se lovac F/A-18E/F Super Hornet, dva aviona za radioelektronsko ratovanje Boeing EA-18G Growler, kao i palubni taktički avion za daleko radiolokaciono osmatranje E-2D Advanced Hawkeye.
Kako javljaju mediji, generalni sekretar UN Antonio Guteriš razgovarao je telefonom sa Nikolasom Madurom o porastu tenzija u regionu.
Tokom razgovora, Maduro je skrenuo pažnju generalnom sekretaru UN na nedavne javne izjave predsednika SAD Donalda Trampa na društvenim mrežama, u kojima se „na nedopustiv način tvrdi da nafta, prirodna bogatstva i teritorija Venecuele pripadaju njemu“.
Američki predsjednik bi mogao u ranim jutarnjim časovima u četvrtak da objavi početak rata sa Venecuelom, tvrdi novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zakonodavca, piše Sputnjik.
