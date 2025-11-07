Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

Rane u ustima, mučnina, glavobolja i nepravilni otkucaji srca samo su neka od upozorenja koja stoje na pakovanjima nikotinskih vrećica. Iako su zamišljene kao pomoć pri odvikavanju od pušenja, postale su opasan trend i prava pošast među mladima, pa čak i djecom.

Kolokvijalno ih zovu snus, a zapravo je riječ o proizvodu koji može sadržavati ekstremno visoke doze nikotina, piše Dnevnik.hr.

Opasnost u šarenim kutijicama

Stručnjaci upozoravaju na alarmantne količine nikotina koje mladi unose putem ovih proizvoda. Dok se prodaju u malim, šarenim kutijicama i dolaze u raznim atraktivnim okusima, sadržaj je iznimno opasan, a koriste ih već i osnovnoškolci.

"Kutija cigareta ima 20 miligrama nikotina, jedna vrećica 20 miligrama, a oni ih uzmu u prosjeku četiri ili pet. Znači, govorimo o pet puta većoj vrijednosti. Ja ne poznam nijednog pušača koji puši pet kutija cigareta dnevno. Ja ga nisam upoznala", ističe stručnjak Zrinka Ćavar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Šta je snus, a šta nikotinske vrećice?

Iako ih mladi nazivaju snus, važno je znati razliku. Pravi snus je duvanski proizvod od mrvljenog duvana, aditiva i nikotina, porijeklom iz Švedske, a njegova je prodaja zabranjena u Hrvatskoj i većini zemalja EU-a. S druge strane, nikotinske vrećice koje su dostupne na našem tržištu ne sadrže duhan, već su čista sintetika s impozantnom količinom nikotina.

Stručnjaci su jednoglasni – nikotin stvara izuzetno snažnu ovisnost, a put do nje je vrlo kratak.

"Nikotin je iznimno adiktivan. Od 100 ljudi koji tri sedmice svakodnevno koriste nikotinski proizvod, otprilike 80 % će razviti ovisnost o nikotinu. Znači, prije 3 sedmice si slobodna osoba, neovisna osoba, a za tri sedmice si osoba koja ima hemijsku zavisnost. Na putu si da postaneš jer kroz tri sedmice je dovoljno da čovjek razvije toleranciju. Tolerancija je korak do ovisnosti", objašnjava Ćavar.

Oralni patolog Ana Glavina dodaje kako mladi vrećice stavljaju ispod usne, čime velike koncentracije nikotina dospijevaju izravno u krvotok. "Mladi mogu osjećati nekakve veće simptome intoksikacije u vidu nekakve mučnine, povećanih otkucaja srca. Sve su to stvari koje nisu normalne", upozorava Glavina.

Ćavar potencijal ovisnosti o nikotinu uspoređuje s najtežim drogama. "Adiktivni potencijal je malo manji od morfijskih preparata, morfija i heroina. To je dosta zabrinjavajuće. To je ovdje nekako prihvatljivije nego što je u Americi ili u ostatku Europe", kaže ona.

Problem koji je teško uočiti

Jedan od najvećih problema s nikotinskim vrećicama jest što ih je iznimno teško uočiti. Nema dima ni mirisa, pa ih mladi mogu koristiti bilo gdje i bilo kada, a da roditelji ili nastavnici to uopšte ne primijete - u školi, kod kuće na kauču ili u izlasku.

Korisnici obično kreću s lakšim dozama, ali tijelo se brzo privikne. Kako bi postigli isti osjećaj zadovoljstva, posežu za sve jačim dozama, čime se krug ovisnosti samo produbljuje.

(indeks)