Logo

Danas slavimo svete mučenike: Na njihovim moštima Jovan Zlatousti je podigao svetinju

07.11.2025

07:41

Komentari:

0
Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva danas praznuje Svete mučenike Markijana i Martirija.

Ovi svetitelji bili su sveštenici u vrijeme cara Konstancija. Po smrti velikog cara Konstantina jeres Arijeva, koja je dotle bila prigušena, opet je oživjela i počela uzimati maha. Pa i sam car Konstancije naginjao je toj jeresi. Na dvoru carevom bila su dva uticajna velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni Arijanci. Njihovim uticajem bio je patrijarh Pavle zbačen s prestola i protjeran u Jermeniju, gdje su ga Arijanci udavili. Presto patrijarha zauzeo je zločestivi Makedonije.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra slavimo Svete mučenike: Ovako vjernici treba da se pomole

U to vrijeme, kada je pravoslavlje vodilo dvije ljute borbe, protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijan i Martirije, založili su se svom snagom i odlučnošću za pravoslavlje. Markijan je bio čitač, a Martirije ipođakon pri sabornoj crkvi i pod patrijarhom Pavlom bili su patrijarhovi notari (pisari). Arijanci su pokušali najprije da ih potplate, ali kada su ovi sveti muževi to odbili s prezrenjem, oni su ih na smrt osudili. Kada su ih izveli na gubilište, oni su uzdigli ruke i pomolili se Bogu blagodareći mu za mučeničku končinu života svoga: "Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovoga života. Udostoj nas, biti pričasnicima života vječnoga, Ti živote naš!“.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Danas je Sveti Areta: Zaštitnik nevinih i simbol vladara koji stoji uz svoj narod

Tada podkloniše glave svete pod mač i bili su posječeni, 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigao je crkvu u njihovo ime Sveti Jovan Zlatoust.

Tropar (glas 4):

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

SPC

svetac

molitva

Sveti Jovan Zlatousti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу

Društvo

Vjeruje se da na Mitrovdan ovu biljku treba unijeti u kuću

1 d

0
Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

Društvo

Danas slavimo Svetog apostola Jakova: Upozorenje bogatima i poruka o praštanju

2 d

0
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

Društvo

Danas slavimo Svetog Ilariona Velikog: Vjeruje se da se njemu treba moliti u ovoj situaciji

4 d

0
Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

Društvo

Da li valja krstiti dijete na njegov prvi rođendan?

4 d

0

Više iz rubrike

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

32 min

0
Почиње исплата октобарске пензије

Društvo

Počinje isplata oktobarske penzije

43 min

0
Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле

Društvo

Sutra slavimo Svete mučenike: Ovako vjernici treba da se pomole

10 h

0
Родитељи-његоватељи се окупили испред НСРС

Društvo

Roditelji-njegovatelji se okupili ispred NSRS

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

08

02

Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

07

56

Makrona se stari saradnici "odriču preko novina"

07

51

Evropi prijeti nestašica goriva

07

50

Ova kombinacija suplemenata može da oslabi kosti!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner