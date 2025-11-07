Danas slavimo svete mučenike: Na njihovim moštima Jovan Zlatousti je podigao svetinju

Ovi svetitelji bili su sveštenici u vrijeme cara Konstancija. Po smrti velikog cara Konstantina jeres Arijeva, koja je dotle bila prigušena, opet je oživjela i počela uzimati maha. Pa i sam car Konstancije naginjao je toj jeresi. Na dvoru carevom bila su dva uticajna velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni Arijanci. Njihovim uticajem bio je patrijarh Pavle zbačen s prestola i protjeran u Jermeniju, gdje su ga Arijanci udavili. Presto patrijarha zauzeo je zločestivi Makedonije.

U to vrijeme, kada je pravoslavlje vodilo dvije ljute borbe, protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijan i Martirije, založili su se svom snagom i odlučnošću za pravoslavlje. Markijan je bio čitač, a Martirije ipođakon pri sabornoj crkvi i pod patrijarhom Pavlom bili su patrijarhovi notari (pisari). Arijanci su pokušali najprije da ih potplate, ali kada su ovi sveti muževi to odbili s prezrenjem, oni su ih na smrt osudili. Kada su ih izveli na gubilište, oni su uzdigli ruke i pomolili se Bogu blagodareći mu za mučeničku končinu života svoga: "Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovoga života. Udostoj nas, biti pričasnicima života vječnoga, Ti živote naš!“.

Tada podkloniše glave svete pod mač i bili su posječeni, 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigao je crkvu u njihovo ime Sveti Jovan Zlatoust.

Tropar (glas 4):

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

