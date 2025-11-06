Roditelji-njegovatelji se okupili ispred NSRS

Autor:Zorica Petković
06.11.2025
19:53
Komentari:0
Velibor Vinčić, otac djeteta sa poteškoćama, prije dvije godine izgubio je status roditelja-njegovatelja. Ostao je bez 651 marke mjesečno zato što mu dijete dva sata dnevno boravi u školi.
Iako je to po slovu zakona, ipak ne razumije zašto je tako moralo. U proteklom periodu oko 200 roditelja je, prema podacima udruženja roditelja, izgubilo ovaj status i kakve – takve sigurne prihode.
„Zanima nas zašto je donesena ta odluka ako je kategorizacija djece koja imaju 100% invalidnosti koji su kategorisani, zašto im je dato to pravo pa ukinuto , čekamo odgovor narednih dana pa ćemo vidjeti šta će biti“ , rekao je otac djeteta sa poteškoćama Velibor Vinčić.
Uslovi pod kojima se ostvaruju prava na nadoknade su nepravedni i neodrživi, ističu roditelji. Podsjećaju ispred Narodne skupštine na svoje zahtjeve –da ne ostaju bez statusa roditelj- njegovatelj ukoliko dijete pohađa školu ili dnevni centar, da se pravo na nadoknade ne gube nakon navršene 30- te godine djeteta, te da im se uplate doprinosi... Sandra Jović ima status roditelja- njegovatelja, ali priča, ukoliko ne dođe do sistemskog rješenja, njena prava biće ugrožena, a time i egzistencija porodice.
"Zato smo ponovo ovdje i zato ponovo pozivamo nadležne institucije na hitnu izmjenu Zakona od dječijoj zaštiti koja se odnosi na status roditelj- njegovatelj kako bi svojim porodicama osigurao minimum socijalne sigurnosti jer da se razumijemo i ja sam roditelj jednog takvog djeteta i ja i moj sin poslije njegove 30- te socijalni slučajevi“, rekao je roditelj-njegovatelj Sandra Jović.
Okupljenim roditeljima, ispred kamera su se pridružili i neki od opozicionih poslanika.
“Ovo je tema koja nema ni vlast ni opoziciju, ovo je tema u kojoj nas roditelji trebaju. Žao mi je što smo ovdje ispred Narodne Skupštine Republike Srpske, a nismo unutra. Mnogo manje teme su se našle na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske a ova tema nije“, ističe poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tanja Vukmanović.
Da se stvari moraju mijenjati saglasni su i u Vladi Srpske. Veoma brzo će biti zakonsko rješenje, tačno znamo koji su problemi roditelja i gdje su zakonska rješenja bila loša, razgovarali i obilazili porodice da bi dobili stvarnu sliku njihovih potreba, kaže premijer Srpske.
Pomoć roditeljima i djeci sa posebnim potrebama će se pružati kroz 2 do 3 grupe mjera koje su već aktivne kroz zakonska rješenja samo ih je neophodno uobličiti naglašava premijer Republike Srpske Savo Minić.
