Sveštenik poslao važnu poruku: ''Ovim ljudima namijenite posebnu svijeću''

Sveštenik Aleksandar Praščević dobro je znan našem narodu po važnim savjetima koje nesebično daje na svojim nalozima, a sada je poručio i nešto o čemu bi valjalo svi dobro da razmisle.

Naime, u pitanju je važan čin kada je u pitanju paljenje svijeća.

''Kada palite svijeće, molim vas da jednu svijeću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povrijedili u životu'', poručio je na početku.

Možda se nekima apel učini neobičnim, ali iza njega je bitan čin.

''Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg'', kazao je.

Sam video snimak je naslovio dodatnim pojašnjenjem: "Molitvom za dobrobit onih koji su na bilo koji način protiv nas čuvamo našu dušu i naše srce od zla i iskušenja".

Reakcije se broje već sada u desetinama hiljada, a u komentari su brojni i mnogi su se iskreno zahvalili na savjetima koje sveštenik Aleksandar daruje, dok su neki poručili da su slično ranije čuli od članova porodice, te da to od tada još primjenjuju.

