Sveštenik poslao važnu poruku: ''Ovim ljudima namijenite posebnu svijeću''

06.11.2025

13:14

Свештеник послао важну поруку: ''Овим људима намијените посебну свијећу''
Foto: ATV

Sveštenik Aleksandar Praščević dobro je znan našem narodu po važnim savjetima koje nesebično daje na svojim nalozima, a sada je poručio i nešto o čemu bi valjalo svi dobro da razmisle.

Naime, u pitanju je važan čin kada je u pitanju paljenje svijeća.

''Kada palite svijeće, molim vas da jednu svijeću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povrijedili u životu'', poručio je na početku.

Možda se nekima apel učini neobičnim, ali iza njega je bitan čin.

''Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg'', kazao je.

Sam video snimak je naslovio dodatnim pojašnjenjem: "Molitvom za dobrobit onih koji su na bilo koji način protiv nas čuvamo našu dušu i naše srce od zla i iskušenja".

Отац Предраг Поповић

Društvo

Sveštenik Predrag Popović otkrio koji je najveći grijeh domaćina na dan slave

Reakcije se broje već sada u desetinama hiljada, a u komentari su brojni i mnogi su se iskreno zahvalili na savjetima koje sveštenik Aleksandar daruje, dok su neki poručili da su slično ranije čuli od članova porodice, te da to od tada još primjenjuju.

(Telegraf.rs)

