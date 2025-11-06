Ovo drvo za ogrev gori najduže

Izvor:
Mnoga domaćinstva i dalje koriste drva za grijanje, a jedan stručnjak ponudio je odgovor na pitanje koje vrste drveta su najefikasnije za toplotu i ekonomičnost.
Prema njegovim riječima, najbolji izbor su tvrde vrste drveta – hrast, grab i jasen, jer gore duže, daju više toplote i sporije se troše.
Tvrda drva (hrast, grab, jasen) – najefikasnija su za peći i kotlove, sagorijevaju sporo i daju visoku temperaturu.
Srednje tvrda drva (breza, jova) – gore brže i zahtijevaju češće dodavanje u peć.
Meka drva (bor) – jeftinija su i lako se pale, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, posebno u „buržujkama“.
Za peć: Najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednja (poput bora i breze) mogu zaprljati dimnjak i oslabiti promaju.
Za peć na čvrsto gorivo: Ako je potrebno kratkotrajno zagrijavanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajno grijanje ipak su bolja tvrda drva.
Kod otvorenog kamina ne preporučuje se bor, jer iskre i komadići uglja mogu ispadati.
Kod zatvorenog kamina breza i bor mogu pocrniti staklo vrata.
Stručnjak zaključuje da, iako su tvrde vrste drveta skuplje, dugoročno se najviše isplate jer daju više toplote i troše se sporije, prenosi Blic.
