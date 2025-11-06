Logo

Ovo drvo za ogrev gori najduže

Izvor:

Blic

06.11.2025

07:22

Komentari:

0
Ово дрво за огрев гори најдуже
Foto: ATV

Mnoga domaćinstva i dalje koriste drva za grijanje, a jedan stručnjak ponudio je odgovor na pitanje koje vrste drveta su najefikasnije za toplotu i ekonomičnost.

Prema njegovim riječima, najbolji izbor su tvrde vrste drveta – hrast, grab i jasen, jer gore duže, daju više toplote i sporije se troše.

Koje vrste drveta su najisplativije

Tvrda drva (hrast, grab, jasen) – najefikasnija su za peći i kotlove, sagorijevaju sporo i daju visoku temperaturu.

Srednje tvrda drva (breza, jova) – gore brže i zahtijevaju češće dodavanje u peć.

Meka drva (bor) – jeftinija su i lako se pale, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, posebno u „buržujkama“.

Savjeti za različite vrste grijanja

Za peć: Najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednja (poput bora i breze) mogu zaprljati dimnjak i oslabiti promaju.

Za peć na čvrsto gorivo: Ako je potrebno kratkotrajno zagrijavanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajno grijanje ipak su bolja tvrda drva.

Za kamin:

Kod otvorenog kamina ne preporučuje se bor, jer iskre i komadići uglja mogu ispadati.

Kod zatvorenog kamina breza i bor mogu pocrniti staklo vrata.

Stručnjak zaključuje da, iako su tvrde vrste drveta skuplje, dugoročno se najviše isplate jer daju više toplote i troše se sporije, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi:

Drvo

ogrev

zima

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сушење одјеће

Savjeti

Kako da veš bude suv za samo dva sata tokom hladnih dana?

4 h

0
Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Savjeti

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

14 h

0
Цвијеће ерика

Savjeti

Ovo je biljka kojoj hladnoća uopšte ne smeta: Cvjetaće i u decembru

15 h

0
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

Savjeti

Ove uređaje nikada ne treba uključivati u produžni kabl

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

08

38

Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner