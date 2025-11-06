Kako da veš bude suv za samo dva sata tokom hladnih dana?

Izvor:
06.11.2025
Hladno i kišovito vrijeme nikako neće pomoći da se veš osuši brzo, pa često pribjegavamo sušenju u sobi ili na radijatoru kako bi maksimalno ubrzali proces. Međutim, to ostavlja ozbiljne i trajne posljedice. Ne samo po naše zdravlje već i naš životni prostor. Ipak, postoji jedan način na koji možete da osušite veš brzo i bez brige.
Budući da živi u malom jednosobnom stanu, Aleks Birn godinama muku muči sa sušenjem veša, jer nema dovoljno mjesta da ga raširi. Međutim, jednog dana, sasvim slučajno, sinula joj je sjajna ideja.
Nakon što je raširila veš po sušilici, uzela je veliku posteljinu, s jorganom i navukla je preko sušilice. Zatim je stavila uz radijator. Nakon toga je shvatila da je posteljina zarobila topli vazduh i tako pomogla da se veš osuši za dva sata.
-Pokušala sam da smislim gdje da okačim posteljinu da se suši. Osim na vratima kuhinje, nije baš bilo idealnog mjesta na vidiku. A ni vrata kuhinje nisu bila najsjajnija ideja jer bi se sigurno plahta brzo usmrdila od raznih mirisa. Inače sušilicu držim pored radijatora, pa sam pomislila zašto ne bih preko sušilice stavila posteljinu i krajeve zavukla preko radijatora i ispod nogica od sušilice? Tako će sav topli vazduh iz radijatora otići na odjeću i ona će se brzo osušiti – otkrila je Aleks na Fejsbuku kako je došla na ovu ideju.
Ljudi su je u komentarima pitali ne stvara li se tako vlaga, a ona je brzo odgovorila da ne stvara. Naime, posteljina ne prekrije cijelu sušilicu i uvijek ima mjesta gdje vazduh izlazi i grije prostoriju.
– Ako vas i dalje brine vlaga, otvorite malo prozor ili uključite ovlaživač vazduha, rekla je Aleks za kraj.
