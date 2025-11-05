Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

Izvor:
05.11.2025
Jeste li znali da običan ritual namakanja oraha u vodi može značajno poboljšati vaše zdravlje? Namočeni orasi postaju lakše probavljivi, a hranjive tvari u njima se bolje iskorištavaju, što čini ovu jednostavnu praksu vrijednom uvrštavanja u svakodnevnu ishranu.
Namočeni orasi sadrže manje fitinske kiseline, što omogućava organizmu efikasnije apsorbovanje minerala poput magnezija, cinka i željeza. Svaka šaka oraha tada pruža maksimalnu korist za vaše tijelo.
Zbog sporijeg otpuštanja energije, namočeni orasi duže održavaju osjećaj sitosti. To može smanjiti potrebu za grickalicama između obroka i olakšati održavanje zdrave tjelesne težine.
Vlakna i zdrave masti iz oraha pomažu usporavanju varenja ugljenih hidrata, što sprječava nagle skokove šećera u krvi i doprinosi stabilnijoj energiji tokom dana.
Omega-3 masne kiseline iz oraha pomažu u održavanju optimalnog odnosa dobrog i lošeg holesterola, čime doprinose zdravlju srca i krvnih sudova.
Vitamin E i vitamini B grupe u namočenim orasima pomažu očuvanju moždanih funkcija, poboljšavaju memoriju i koncentraciju, čineći ih odličnim izborom za doručak ili užinu.
Antioksidansi iz oraha pomažu neutralizovanju slobodnih radikala, smanjuju oksidativni stres i doprinose usporavanju procesa starenja.
