Koje drvo za ogrev gori najduže?

Mnoga domaćinstva i dalje koriste drva za grijanje, a jedan stručnjak ponudio je odgovor na pitanje koje vrste drveta su najefikasnije za toplotu i ekonomičnost.

Prema njegovim riječima, najbolji izbor su tvrde vrste drveta – hrast, grab i jasen, jer gore duže, daju više toplote i sporije se troše.

Koje vrste drveta su najisplativije

Tvrda drva (hrast, grab, jasen) – najefikasnija su za peći i kotlove, sagorijevaju sporo i daju visoku temperaturu.

Srednje tvrda drva (breza, jova) – gore brže i zahtijevaju češće dodavanje u peć.

Meka drva (bor) – jeftinija su i lako se pale, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, posebno u „buržujkama“.

Savjeti za različite vrste grijanja

Za peć: Najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednja (poput bora i breze) mogu zaprljati dimnjak i oslabiti promaju.

Za peć na čvrsto gorivo: Ako je potrebno kratkotrajno zagrijavanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajno grijanje ipak su bolja tvrda drva.

Za kamin:

Kod otvorenog kamina ne preporučuje se bor, jer iskre i komadići uglja mogu ispadati.

Kod zatvorenog kamina breza i bor mogu pocrniti staklo vrata.

Stručnjak zaključuje da, iako su tvrde vrste drveta skuplje, dugoročno se najviše isplate jer daju više toplote i troše se sporije.