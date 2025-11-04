Petronijević: Samo u BiH se moglo ovako nešto dogoditi

Advokat Goran Petronijević izjavio je Srni da je Ustavni sud BiH, odbijanjem apelacije odbrane predsjednika Milorada Dodika na presudu Suda BiH, propustio priliku da spriječi internacionalizaciju pravne bruke BiH koja je sada neminovna.

"Moramo da apliciramo Sudu za ljudska prava u Strazburu. Onda će svi da se upoznaju sa tim šta se i kako događalo u BiH", rekao je Petronijević.

On je istakao da se samo u BiH moglo dogoditi ovakvo pravno čudo početkom 21. vijeka.

"Donosi pojedinac zakon, koji nema ovlašćenja ni da bude to što se predstavlja, zamenjuje i suspenduje najviše predstavničke organe, najviše zakonodavne organe, izmišlja član zakona koje primenjuje sud retroaktivno da bi osudio nekoga koga je neophodno politički da se eliminiše. To je čitav proces koji je prethodio presudi. Treba gledati kako je došlo do presude", ukazao je Petronijević.

On je naglasio da nije imao nikakvog optimizma u pravcu drugačije odluke Ustavnog suda BiH, imajući u vidu i njegove probleme i činjenicu da taj sud nije sastavljen u skladu sa Dejtonskim sporazumom, odnosno Aneksom četiri i da je krnji jer nema sudija iz Re publike Srpske.

"Sve je to ukazivalo na ovakav rezultat", kaže Petronijević.

On je naglasio da bi situacija bila drugačija da su "sudije koje se nalaze u Ustavnom sudu BiH i koji odlučuju imali imalo integriteta i imalo pameti da razmisle da bi trebalo konačno primene Ustav i zakon".

U osvrtu na današnju odluku Tužilaštva da obustavi istragu protiv Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića zbog navodnog napada na ustavni poredak, Petronijević je konstatovao da je to je stvar o kojoj se može govoriti kao o laganom prihvatanju ili shvatanju sarajevske čaršije i političkog Sarajeva da se atmosfera mijenja i da "vino više nije onoliko koliko je koštalo ranije".

"Dakle, da su SAD promenile svoj stav i da lagano američka administracija lagano uviđa, kao što smo mogli da vidimo i u Savetu bezbednosti koji su glavni faktori destabilizacije ovog prostora. Da je to upravo Kristijan Šmit, njegovo lažno predstavljanje, zloupotreba ovlaštenja, bonskih ovlaštenja i onih koji su ga podržavali", naglasio je Petronijević.

On je ponovio da je činjenica da Ustavni sud BiH učestvuje u nečemu o čemu je odlučivao Kristijan Šmit faktički gotovo ozbiljan sukob nadležnosti i ako to formalno nije.

"Zbog čega, zbog toga što su Ustavni sud BiH i Kristijan Šmit bili leva i desna ruka svih onih neoliberalnih globalista koji su pokušavali da izvrše nasilno centralizaciju BiH i nasilno gašenje Republike Srpske, verovatno i znatno otežavanje položaja Hrvata u onom drugom entitetu", rekao je on.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je danas apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godine zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Na vanrednoj sjednici, krnji Ustavni sud je zajedno sa ovom, razmatrao apelaciju na odluku CIK-a od 6. avgusta, koju je takođe odbio kao neosnovanu.

Članovi pravnog tima predsjednika Dodika najavili su da će uslijediti apelacija Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.