Logo

Oglasio se Bubić: Ovo je naredni korak Dodikove odbrane

Izvor:

SRNA

04.11.2025

18:26

Komentari:

1
Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране
Foto: Srna

Goran Bubić, advokat predsjednika Milorada Dodika, izjavio je večeras Srni da je odbijanjem apelacije odbrane, krnji Ustavni sudu BiH potvrdio da se u BiH ne primjenjuje Ustav BiH kao najviši pravni akt, nego političke odluke samozvanog stranca, te najavio da će biti pokrenut postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Bubić je istakao da u BiH definitivno više ne odlučuje pravo, nego politika, čime je nastavljen kontinuitet neprava koji urušava pravni sistem u BiH.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

BiH

Krnji Ustavni sud odbio apelaciju Milorada Dodika

"Ovakva odluka nije udar samo na instituciju predsjednika Republike Srpske, već i na osnovne principe dejtonske BiH, jer se ukida zakonodavna volja naroda i entiteta", istakao je Bubić u pisanoj izjavi za Srnu.

On je ocijenio da ovaj postupak nije samo kršenje prava pojedinca, već supstancijalno pitanje ustavnosti i zakonitosti koji su osnova vladavine prava u svakoj zemlji.

Bubić je upozorio da ovakva odluka ima dalekosežne posljedice, jer praktično znači da se zakonodavna funkcija u BiH može vršiti bez parlamenta, da je nebitna sadržina Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, posebno Aneksa 4 i Aneksa 10, što je suštinski suprotno demokratskom poretku i pravnoj državi.

"Odbrana će svakako iskoristiti pravna sredstva koja su joj na raspolaganju, kao što je pokretanje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu kako bi se zaštitila načela zakonitosti, pravičnog suđenja i ustavnog poretka definisanog Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Ustavom BiH kao njegovim važnim dijelom", istakao je Bubić.

On je naveo da je Ustavni sud odbio argumente koji jasno dokazuju da član 203a Krivičnog zakona BiH nije donesen ustavnim putem, jer ga nije usvojila Parlamentarna skupština BiH, već je nametnut od nelegalnog visokog predstavnika koji nikada nije potvrđen od Savjeta bezbjednosti UN.

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

BiH

Kako je krnji Ustavni sud obrazložio odbijanje Dodikove apelacije

Time je Ustavni sud, dodao je Bubić, umjesto Ustava BiH podržao samozvanog stranca, mimo dosadašnje poznate prakse imenovanja visokog predstavnika za BiH, što je suprotno stanovištu Evropskog suda za ljudska prava da je visoki predstavnik za BiH dio misije UN.

On je naveo da je Ustavni sud svjesno potvrdio pravni apsurd u kojem pojedinac, bez mandata i bez demokratskog legitimiteta, može donositi "zakone", a najviša sudska instanca to prihvata kao pravno važeće, odnosno da je Ustavni sud "legalizovao" ne samo da se zakonom BiH može kršiti ustav entiteta, već da Ustav Republike Srpske može kršiti nelegitimni stranac i da to pravosuđe BiH mora prihvatiti.

"Štaviše, da se takav `zakon` može primjenjivati bez vakatio legis /vacatio legis/, prije formalne objave u službenom glasilu i upoznavanja javnosti sa zakonom, ovo je de jure nonsens, nedopuštena i neprihvatljiva antinomija čak i da je takav zakon donijela Parlamentarna skupština BiH", ukazao je Bubić.

Krnji Ustavni sud BiH u kojem ne sjede srpske sudije odbio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Podijeli:

Tagovi:

Goran Bubić

Milorad Dodik

Ustavni sud BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

BiH

Kojić: Krnji Ustavni sud ruina i politički instrument Bošnjaka

19 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Samo je rekao 'nije mi dobro': Fudbaler otkrio nove detalje o smrti Žižovića

19 h

0
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

Republika Srpska

Tadić: Krnji Ustavni sud propustio priliku da se vrati Ustavu

19 h

0
Ове три биљке су идеалне за купатило

Savjeti

Ove tri biljke su idealne za kupatilo

19 h

0

Više iz rubrike

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

BiH

Kojić: Krnji Ustavni sud ruina i politički instrument Bošnjaka

19 h

0
10. ванредна сједница крњег Уставног суда

BiH

Kako je krnji Ustavni sud obrazložio odbijanje Dodikove apelacije

20 h

3
Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

BiH

Krnji Ustavni sud odbio apelaciju Milorada Dodika

20 h

0
Централна банка: Број блокираних рачуна пословних субјеката порастао на 107.943

BiH

Centralna banka: Broj blokiranih računa poslovnih subjekata porastao na 107.943

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner