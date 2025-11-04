Logo

Centralna banka: Broj blokiranih računa poslovnih subjekata porastao na 107.943

04.11.2025

U BiH su u oktobru blokirana 107.943 računa poslovnih subjekata, za 115 više nego krajem prethodnog mjeseca, objavila je Centralna banka BiH.

Do juče je 59.018 firmi imalo blokiran bar jedan račun, što je više za 59 firmi u odnosu na prethodni mjesec.

I u ovom mjesečnom izvještaju o blokiranim računima u Registru transakcionih računa Banke, koji sadrži 4.367 stranica, pet više nego u prethodnom mjesecu, navedena su pravna lica iz različitih oblasti – opštine, privredna preduzeća, sportske i zdravstvene organizacije, zadruge, agencije, udruženja, te subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima.

Zaključno sa krajem septembra, bilo je blokirano 107.828 računa poslovnih subjekata, dok je 58.959 firmi imalo blokiran bar jedan račun.

U prvom izvještaju Centralne banke objavljenom početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.

Centralna banka BiH

