Logo

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Izvor:

ATV

04.11.2025

12:45

Komentari:

13
Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

Tužilaštvo BiH obustavilo je istragu za napad na ustavni poredak protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, saznaje ATV.

Istraga je obustavljena zbog nedostatka dokaza.

Tužilaštvo BiH pokrenulo je ranije istragu protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Srpske Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića nakon što je Narodna skupština Srpske 27. februara usvojila zakon kojim se zabranjuje rad dijelu pravosudnih i policijskih agencija BiH na teritoriji Republike Srpske.

Ovim zakonom propisano je da zakoni o Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, Agenciji za istrage i zaštitu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH neće biti primjenjivani niti će se izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske 18. oktobra usvojila je Zakon o prestanku važenja zakona, i to Zakona o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izbornog zakon Republike Srpske, Zakona o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Radovan Višković

Nenad Stevandić

Komentari (13)
Large banner

Više iz rubrike

Савјет министара усвојио Нацрт буџета

BiH

Savjet ministara usvojio Nacrt budžeta

1 d

0
Огласио се Нермин Никшић након акције ПОСКОК-а

BiH

Oglasio se Nermin Nikšić nakon akcije POSKOK-a

1 d

0
Ко су судије које данас одлучују о Додиковој апелацији?

BiH

Ko su sudije koje danas odlučuju o Dodikovoj apelaciji?

1 d

0
ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

BiH

POSKOK vrši pretrese i oduzima telefone zbog spornih prepiski Nermina Nikšića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner