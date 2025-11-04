Logo

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mladena Žižovića

04.11.2025

19:49

Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића
Foto: Printscreen/X/Mozzart Bet Super liga Srbije

Trener Mladen Žižović u ponedjeljak naveče preminuo je tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog.

Imao je svega 45 godine i bio je jedan od najomiljenijih sportskih radnika u BiH.

Sada je poznato gdje će mu biti posljednje počivalište. Biće sahranjen u četvrtak na gradskom groblju Pučile u Bijeljini nakon opijela u 13 sati u crkvi Svetog Đorđa.

Komemoracija će biti održana sutra u 10 časova u banjalučkom Banskom dvoru.

Žižović je rođen 27. decembra 1980. godine u Rogatici. Igrao je za brojne klubove: Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka i Mladost Rogatica, a jedno vrijeme je bio i reprezentativac BiH.

Vrlo brzo se bacio u trenerske vode. Sjajno je predvodio Radnik (2017-2019) odakle je otišao u Zrinjski. Potom je bio trener Slobode, da bi onda preuzeo Borac s kojim je pisao istoriju.

Žižović je postao prvi trener koji je Borac uveo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, a nakon toga i u osminu finala Konferencijske lige. Borac je tada odigrao 18 evropskih utakmica i ispisao najljepše stranice u istoriji kluba, a sve pod vođstvom Žižovića. Dugo će se pamtiti onaj dvomeč plej-ofa za osminu finala protiv Olimpije kada su Banjalučani prošli u osminu finala gdje su kasnije eliminisani od Rapida.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca poslije neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Prije nekoliko dana postao je trener Radničkog iz Kragujevca kojeg je nažalost vodio u svega dvije utakmice, prenose Nezavisne.

