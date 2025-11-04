I UEFA se oprostila od Mladena Žižovića

Mladen Žižović preminuo je u ponedjeljak u Lučanima nakon što mu je pozlilo pored terena na utakmici Radničkog i Mladosti.

On je hitno prebačen u bolnicu, ali je do kraja poluvremena stigla užasna vijest da je Žižović preminuo zbog čega je meč potpuno prekinut.

Smrt Mladena Žižovića koji je najveće uspjehe ostvario sa banjalučkim Borcem kojeg je prošle sezone doveo do osmine finala UEFA Lige konferencija šokirala je i potresla kompletnu fudbalsku javnost u BIH i regionu, a vijest o ovoj tragediji objavili su i brojni ugledni svjetski sportski mediji.

Povodom Žižovićeve smrti oglasila se i Evropska fudbalska federacija (UEFA) i oprostila se od proslavljenog fudbalera i trenera.

"U ime evropske fudbalske zajednice upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama trenera Radničkog Mladena Žižovića. Bh. trener umro je juče, ostavivši iza sebe nasljeđe i kao igrač i kao trener", stoji u oproštajnoj poruci UEFA.

Od Žižovića se u međuvremenu opraštaju praktično svi iz svijeta fudbala, a sve utakmice Kupa Republike Srpske (srijeda) i Prve i Druge lige Republike Srpske počeće minutom ćutanja, prenosi "Mondo".

Banjalučki Borac je dan nakon smrti u Trofejnoj Sali na Gradskom stadionu otvorio knjigu žalosti, u koju su se upisali članovi klupskog rukovodstva, treneri i svi prvotimci.

Klub je odlučio i da povuče iz upotrebe dres sa brojem 8 koji je Žižović nosio kada je igrao za crveno-plave.