Logo

I UEFA se oprostila od Mladena Žižovića

Izvor:

Mondo.ba

04.11.2025

19:14

Komentari:

0
И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

Mladen Žižović preminuo je u ponedjeljak u Lučanima nakon što mu je pozlilo pored terena na utakmici Radničkog i Mladosti.

On je hitno prebačen u bolnicu, ali je do kraja poluvremena stigla užasna vijest da je Žižović preminuo zbog čega je meč potpuno prekinut.

nebojsa vukanovic

Republika Srpska

Od Vukanovića ništa novo: Ponovo ga obezbjeđenje izvelo iz sale

Smrt Mladena Žižovića koji je najveće uspjehe ostvario sa banjalučkim Borcem kojeg je prošle sezone doveo do osmine finala UEFA Lige konferencija šokirala je i potresla kompletnu fudbalsku javnost u BIH i regionu, a vijest o ovoj tragediji objavili su i brojni ugledni svjetski sportski mediji.

Povodom Žižovićeve smrti oglasila se i Evropska fudbalska federacija (UEFA) i oprostila se od proslavljenog fudbalera i trenera.

"U ime evropske fudbalske zajednice upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama trenera Radničkog Mladena Žižovića. Bh. trener umro je juče, ostavivši iza sebe nasljeđe i kao igrač i kao trener", stoji u oproštajnoj poruci UEFA.

Goran Petronijević

BiH

Petronijević: Samo u BiH se moglo ovako nešto dogoditi

Od Žižovića se u međuvremenu opraštaju praktično svi iz svijeta fudbala, a sve utakmice Kupa Republike Srpske (srijeda) i Prve i Druge lige Republike Srpske počeće minutom ćutanja, prenosi "Mondo".

Banjalučki Borac je dan nakon smrti u Trofejnoj Sali na Gradskom stadionu otvorio knjigu žalosti, u koju su se upisali članovi klupskog rukovodstva, treneri i svi prvotimci.

Klub je odlučio i da povuče iz upotrebe dres sa brojem 8 koji je Žižović nosio kada je igrao za crveno-plave.

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

In memoriam

UEFA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наставља се блокада институција у САД

Svijet

Nastavlja se blokada institucija u SAD

18 h

0
Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

Svijet

Svi letovi otkazani: Stigla dojava o bombi u avionu

18 h

0
Ненад Стевандић

BiH

Stevandić: Ustavni sud će izgubiti

18 h

0
Активан нови радар - препознаје чак и украдена аута

Društvo

Aktivan novi radar - prepoznaje čak i ukradena auta

18 h

0

Više iz rubrike

Младен Жижовић

Fudbal

Samo je rekao 'nije mi dobro': Fudbaler otkrio nove detalje o smrti Žižovića

19 h

0
Роналдо открио када ће отићи у пензију

Fudbal

Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

20 h

0
Преминуо бивши голман Црвене звезде

Fudbal

Preminuo bivši golman Crvene zvezde

21 h

0
Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

Fudbal

Pola vijeka fudbalske tradicije: Borik slavi jubilej i otvara 50. turnir u malom fudbalu

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner