Preminuo bivši golman Crvene zvezde

U 72. godini preminuo je Dragan Simeunović, nekadašnji golman Crvene zvezde i brojnih drugih klubova, koji je bio i reprezentativac Jugoslavije.

Simeunović je crveno-bijeli dres nosio u eri Stevana Dike Stojanovića i Živana Ljukovčana, gdje je ostvario preko 30 nastupa.

Sa Zvezdom je osvojio dvije titule šampiona Jugoslavije i jedan nacionalni Kup nekadašnje velike zemlje.

Ostavio je dubok fudbalski trag i braneći boje Sloge iz rodnog Kraljeva, potom Trepče, Vardara, OFK Beograda, Budućnosti i beogradskog Radničkog.

Svijet EU spremna da primi Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju u narednim godinama

U inostranstvu je nastupao za Apolon iz Kalamarije na Kipru i Olimpijakos iz Volosa u Grčkoj.

Za nacionalni tim je nastupio jednom, u prijateljskoj utakmici protiv Rumunije 30. marta 1980. godine, čime je i tu upisao svoje ime u istoriji ovdašnjeg fudbala.