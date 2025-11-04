Srušio se vojni helikopter, poginulo šest osoba

Izvor:
Šest članova posade je poginulo kada se srušio filipinski vojni helikopter tokom misije pomoći u katastrofama nakon dolaska tajfuna "Kalmaegi", saopštile su oružane snage Filipina.
Spasioci su pronašli šest tijela na ostrvu Mindanao za koja se vjeruje da su pilot i posada helikoptera.
Kako su saopštile vlasti Filipina, broj poginulih usljed udara tajfuna porastao je danas na 40.
