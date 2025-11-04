Ova zemlja uvodi zatvor za 13-godišnjake

Premijer Švedske Ulf Kristerson najavio je u septembru planove po kojima bi se za najteža krivična djela, uključujući ubistvo i teško izazivanje eksplozije, granica krivične odgovornosti spustila s 15 na 13 godina. Reforma zakona predstavlja odgovor na porast smrtonosnog nasilja među bandama. Policija tvrdi da kriminalne mreže sve češće regrutuju djecu za korišćenje i prenos oružja, jer mlađi od 15 godina ne mogu biti krivično gonjeni.

Vlada u Stokholmu ranije je najavila osnivanje posebnih odjeljenja za pritvor u švedskim zatvorima za maloljetnike od 15 do 17 godina. Prema novom prijedlogu, plan se proširuje i na jedinice za zatvaranje mladih u dobi od 13 do 14 godina. Prema podacima Ministarstva pravosuđa Švedske, maloljetni prestupnici mogli bi se početi slati u te pritvorske ustanove već narednog ljeta.

Vlada tvrdi da će izmjena zatvoriti pravnu prazninu koju bande zloupotrebljavaju. Međutim, pravni stručnjaci, organizacije za prava djece i socijalni radnici upozoravaju da snižavanje granice neće smanjiti kriminal i da može ugroziti proces rehabilitacije, piše „Dojče vele“.

Velike razlike u EU – granica od 10 do 16 godina

Minimalna dob za krivičnu odgovornost u Evropi znatno varira. Zemlje s granicom ispod 14 godina su Irska (od 10 godina, u zavisnosti od prekršaja), Holandija (od 12 godina), Belgija i Mađarska (od 12 godina, u zavisnosti od prekršaja) te Francuska (od 13 godina, u zavisnosti od prekršaja). Najviša granica je u Portugaliji i Luksemburgu, gdje mladi postaju krivično odgovorni tek sa 16 godina. U Hrvatskoj je ta granica postavljena na 14 godina.

Uprkos razlikama, sve zemlje Evropske unije imaju posebne sisteme pravosuđa za maloljetnike mlađe od 18 godina, gdje je naglasak na obrazovanju i rehabilitaciji, a ne na kažnjavanju. Ipak, kako se zaoštravaju političke rasprave o mladalačkom kriminalu, granica između zaštite i krivičnog progona maloljetnika sve više se briše.

U zemljama s višim granicama, poput Finske ili Portugalije, naglasak je na socijalnoj reintegraciji. Drugdje, rastuća zabrinutost zbog učešća mladih u nasilnim krivičnim djelima podstiče pozive na pooštravanje pravila – trend koji je sada vidljiv u Švedskoj, ali i u Njemačkoj.

Njemačka: Pritisak da se zakon pooštri

Krivični zakon u Njemačkoj postavlja granicu odgovornosti na 14 godina. Počiniocima od 14 do 17 godina sudi se pred sudovima za maloljetnike, gdje se naglasak stavlja na rehabilitaciju, društveno koristan rad i savjetovanje, a ne na zatvorske kazne.

Međutim, pozivajući se na porast nasilja među još mlađima, članovi konzervativne CDU kancelara Fridriha Merca, kao i političari krajnje desnice, traže spuštanje granice na 12 godina. Podaci pokazuju da je broj djece osumnjičene za nasilna krivična djela porastao za 11,3 odsto u 2024. godini, iako je nivo i dalje znatno niži nego početkom 2000-ih.

Kao i u Švedskoj, zagovornici prava djece i pravni stručnjaci protive se snižavanju granice. Neki pozivaju da se najprije sprovede istraživanje o tome bi li takav potez uopšte smanjio broj krivičnih djela među mladima i kakav bi uticaj imao na djecu.

Za sada njemačka vlada pokazuje malo interesovanja za promjene, držeći se pristupa koji rehabilitaciju stavlja u prvi plan, a koji već dugo oblikuje filozofiju pravosuđa za maloljetnike. Ipak, rasprava se ponovo otvara, a švedska odluka o snižavanju granice mogla bi poslužiti kao inspiracija konzervativnim zakonodavcima.

Irska: Najniža granica u EU

Irska ima najnižu dobnu granicu za krivičnu odgovornost u Evropskoj uniji. Prema Zakonu o djeci, većina maloljetnika postaje krivično odgovorna sa 12 godina, ali za teška krivična djela poput ubistva, ubistva iz nehata ili silovanja, krivični progon moguć je već od 10 godina.

Ta politika izazvala je kritike grupa za ljudska prava, uključujući UNICEF i Savjet Evrope, koji preporučuju minimalnu granicu od 14 godina. Aktivisti u Irskoj pozivaju zakonodavce da povećaju granicu, tvrdeći da trenutni zakon nije u skladu sa savremenim standardima zaštite djece.

Irska vlada brani postojeći okvir, ukazujući na specijalizovane sudove za maloljetnike i programe preusmjeravanja koji se fokusiraju na obrazovanje i pravdu zasnovanu na pomirenju i obnovi povjerenja. Ipak, pod sve većim međunarodnim pritiskom, razmatra se revizija zakonodavstva.

Zašto je Danska promijenila smjer

Primjer Danske pokazuje da treba biti oprezan. Vlada desnog centra 2010. godine snizila je granicu krivične odgovornosti s 15 na 14 godina, nadajući se da će time zaustaviti kriminal među mladima. Dvije godine kasnije, nova vlada poništila je odluku. Istraživanja su pokazala da nije došlo do smanjenja krivičnih djela među četrnaestogodišnjacima. Takođe je utvrđena povezanost između ranog zatvaranja i povećanog ponavljanja krivičnih djela.

Za mnoge u Briselu to je podsjetnik da reforme krivičnog zakona mogu biti politički popularne, ali rijetko donose trajne rezultate.

Pitanje koliko mlad neko može biti da bi bio kažnjen ostaje politički osjetljivo u cijeloj Evropskoj uniji. Švedski prijedlog uklapa se u širi trend oštrije retorike o kriminalu mladih – ali istraživanja, poput danske studije iz 2025. godine, sugerišu da rana kriminalizacija može otežati reintegraciju.

Istraživači u Sjedinjenim Američkim Državama takođe su utvrdili da rano zatvaranje maloljetnika negativno utiče na njihov razvoj i često ima dugoročne posljedice. Dok zemlje Evropske unije vagaju između odvraćanja i rehabilitacije, pravi izazov možda nije u tome koliko nisko ide dobna granica, već u tome kako društva pomažu ranjivoj djeci da uopšte ne uđu u svijet kriminala.

(Indeks)