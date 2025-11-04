Ambasador SAD-a u NATO-u poručio Zelenskom: Vrijeme je da se rat završi

Ambasador SAD u NATO-u Metju Vitaker saopštio je da je rekao predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da je vrijeme da se pronađe mirno rješenje za ukrajinski sukob.

"Poručio sam /Zelenskom/ da taj besmisleni rat mora da se završi i da je mir - predvođen naporima predsjednika /SAD Donalda/ Trampa - jedini održiv put naprijed", napisao je Vitaker na "Iksu".

Bivši američki savjetnik za državnu bezbjednost Majkl Flin izjavio je za RIA Novosti u subotu, 1. novembra, da Tramp želi da nastavi dijalog o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini.