Ambasador SAD-a u NATO-u poručio Zelenskom: Vrijeme je da se rat završi

Izvor:

Agencije

04.11.2025

11:25

Komentari:

0
Амбасадор САД-а у НАТО-у поручио Зеленском: Вријеме је да се рат заврши
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Ambasador SAD u NATO-u Metju Vitaker saopštio je da je rekao predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da je vrijeme da se pronađe mirno rješenje za ukrajinski sukob.

"Poručio sam /Zelenskom/ da taj besmisleni rat mora da se završi i da je mir - predvođen naporima predsjednika /SAD Donalda/ Trampa - jedini održiv put naprijed", napisao je Vitaker na "Iksu".

Bivši američki savjetnik za državnu bezbjednost Majkl Flin izjavio je za RIA Novosti u subotu, 1. novembra, da Tramp želi da nastavi dijalog o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini.

