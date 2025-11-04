Logo

Bugarska: Izbio požar u nuklearnoj elektrani

Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

U nuklearnoj elektrani Kozloduj došlo je do požara u energetskoj sobi bezbjednosnog sistema petog bloka, što je izazvalo vanrednu reakciju radnika elektrane, objavio je portal Novinite.

Zbog gustog dima u prostoriji, pozvana je vatrogasna služba, a preduzimaju se mjere za zamjenu oštećene opreme.

Zvanično je saopšteno da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po ljude.

Društvo

Društvo

Petrović: RiTE Ugljevik ulazi u stabilnu zonu poslovanja

Radnici elektrane ostaju u pripravnosti dok se incident potpuno ne sanira.

