Skandalozan propust policije: Čovjek koji je u vozu izbo 10 ljudi, izveo tri napada za 24 sata!

Britanska policija se u ponedjeljak našla na udaru kritika jer nije uspjela da zaustavi navodni 24-časovni "pohod nožem" osumnjičenog za napad u vozu kod Hantingdona.

Entoni Vilijams, koji je optužen za 11 pokušaja ubistva, sumnjiči se da stoji iza tri napada nožem tokom 24 sata prije nego što je navodno započeo zastrašujući krvavi pohod u vozu.

Ovaj 32-godišnjak se istražuje zbog ubadanja nemoćnog tinejdžera u centru Peterboroa, samo nekoliko trenutaka prije nego što je, kako se navodi, upao u frizerski salon mašući velikim kuhinjskim nožem u petak uveče.

Policija je prvi poziv primila u 19:10, nakon što je maskirana osoba napala 14-godišnjeg dječaka u blizini bara i restorana na rijeci Nene u gradu. Tinejdžer je preživio napad.

Ali samo nekoliko minuta kasnije, navodno je Vilijams upao u frizerski salon u četvrti Fleton u Peterborou u 19:14, mašući kuhinjskim nožem dugim 30 centimetara prema mušterijama.

Umjesto da dođe, policija rekla vlasniku salona da okači snimak na internet

Sada se policija Kembridžšira suočava s pitanjima o propuštenim prilikama da zaustavi napadača, nakon što je u ponedjeljak otkriveno da nijedan policajac nije poslat na mjesto incidenta u frizerskom salonu, već je osoblju rečeno da postavi snimke nadzornih kamera na internet!

Pet sati kasnije, Vilijams je navodno izbo jednog muškarca na stanici Pontun Dok, na pruzi Doklands Lajt Rejlvaj u istočnom Londonu.

Istražitelji veruju da se zatim tokom noći vratio u svoj rodni grad Peterboro, i to u isti frizerski salon, u subotu ujutro u 9:16. Policija je ponovo pozvana, ali kada su stigli, 18 minuta kasnije, napadač je već bio otišao.

Kasnije tog dana, Vilijams je, kako se sumnja, ušao u voz na liniji Donkaster–London King's Cross na stanici u Peterborou u 19:28 i pokušao da ubije desetoro ljudi u vozu.

Kada je policija sustigla osumnjičenog nakon što je voz prinudno zaustavljen na stanici Hantingdon, navodno je nasrnuo na policajce i slomio nos jednom od njih.

U ponedjeljak su poslanici i žrtve zatražili odgovore od policije Kembridžšira, nakon što je objavljen zastrašujući snimak muškarca za koga se vjeruje da je napadač, kako u frizerskom salonu maše nožem.

Napadač, obučen u crno, vidi se kako bjesni i traži da mu mušterije objasne zašto su mu se smijale, prije nego što kaže: "Danas ću vas poštedjeti", i izlazi napolje.

Te večeri, frizer Kodi Grin (23) zapitao je zašto policija nije reagovala ranije.

"Zašto nam nisu povjerovali dok nije bilo prekasno?", rekao je Grin.

"Nema sumnje da su policija i hitne službe u subotu uveče odradile briljantan posao. Ali kako se pojavljuju novi podaci o ovom pojedincu, postavljaju se pitanja na koja vlasti moraju da odgovore. Da li je Entoni Vilijams imao nedavni kontakt sa lokalnim zdravstvenim službama, opštinom, policijom ili zatvorskom službom? Zašto je policiji trebalo čak 18 minuta da stigne na drugi incident u frizerskom salonu?", rekao je Gradonačelnik Peterboroa, Pol Bristou.

Kir Starmer zahvalio se na herojskoj reakciji osoblju voza, uključujući jednog člana kompanije LNER koji je rizikovao sopstveni život da bi spasao "bezbroj drugih".

Podsjetimo, putnici su trčali kroz vagone, zabarikadirali se u toaletima i iza roletni u bifeu. Povrijeđeno je 13 osoba, od kojih je pet i dalje u bolnici. Jedan putnik, Stiven Krian, zadobio je šest ubodnih rana dok se golim rukama borio protiv napadača.

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud priznala je da javnost ima "mnogo neodgovorenih pitanja" o napadaču i događajima koji su prethodili krvoproliću u vozu kompanije London North Eastern Railway (LNER) na relaciji Donkaster–London.

Ali ministar u sjenci za unutrašnje poslove Kris Filip pozvao je ministarku da otkrije šta je policija znala o osumnjičenom.

Bezbjednosne mjere na stanicama su već pojačane. Ipak, šef policije za borbu protiv terorizma Lorens Tejlor i nacionalni koordinator za zaštitu i pripremu Džon Sevel odbacili su pozive da se na željezničkoj mreži postave detektorske kapije za noževe, iako je u godini do juna 2025. zabilježeno 394 incidenta sa noževima i oštrim predmetima.

Policija Kembridžšira je sama sebe prijavila Nezavisnom uredu za policijsko ponašanje zbog propusta u ovim slučajevima.

U ponedjeljak je Vilijams izveden pred sud u Peterborou, gdje se tereti za 11 pokušaja ubistva u vezi sa napadom u vozu i napadom na stanici DLR.

Takođe se suočava s optužbama za posjedovanje oružja sa sječivom i nanošenje tjelesnih povreda.

Zadržan je u pritvoru do ročišta koje je zakazano za 1. decembar pred Krunskim sudom u Kembridžu.

(Telegraf)