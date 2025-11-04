Uspavali medvjeda i u njegovoj utrobi pronašli nešto veoma uznemirujuće

Stanovnici planinskog grada Teljurajd u Koloradu ostali su šokirani nakon što su nadležni morali da uspavaju jednog teško oboljelog medvjeda.

Stanovnici planinskog grada Teljurajd u Koloradu ostali su šokirani nakon što su nadležni morali da uspavaju jednog teško oboljelog medvjeda.

Divlja životinja je danima lutala njihovim ulicama, vidno iscrpljena i dezorijentisana, a ljudi su brzo primijetili da nešto ozbiljno nije u redu.

"Donijeli smo tešku odluku"

“Medved je imao pjenu na ustima i otečene oči, djelovalo je kao da se bori s nekom infekcijom. Kretao bi se možda dvadeset ili trideset metara, a zatim bi morao da legne i odmori. Bilo je jasno da je u veoma lošem stanju“, izjavio je Džon Livingston, portparol Službe za parkove i divlje životinje Kolorada.

Pozvane su nadležne službe, koje su ubrzo procijenile da je životinja ozbiljno bolesna i da pati, prenosi Yahoo News.

“Nismo mogli da ga ostavimo da umire u mukama. To bi bio užasan način da skonča - polako, iznutra truleći mjesecima. Kao službenici, morali smo da donesemo tešku odluku“, kazala je Rejčel Sala, upravnica oblasti pri Službi za parkove i divlje životinje Kolorada.

Šokantno i potresno otkriće

Medvjed je na kraju uspavan, što je pogodila građane i službenike. Ipak, prava priča o njegovoj patnji otkrivena je tek nakon što je izvršena obdukcija.

Stručnjaci su pažljivo proučili ostatke životinje, pokušavajući da shvate šta je moglo da izazove tako ozbiljno i dugotrajno propadanje zdravlja. Ono što su pronašli bilo je šokantno i potresno - dokaz da je uzrok agonije povezan sa ljudskim nemarom i otpadom koji sve više ugrožava divlji svijet!

Ispostavilo se da je medvjed mjesecima patio zbog nečega što nije moglo da se svari, nečega što nije prirodni dio njegove ishrane.

"Užasan način da se umre"

“Kada smo otvorili stomak, nismo mogli da vjerujemo svojim očima. Pronašli smo papirne ubruse, maramice, materijale nalik plastičnim kesama i nesvareni sadržaj hrane. Sav taj otpad blokirao je njegov digestivni sistem, sprečavajući prolazak hrane u donja crijeva“, objasnio je Džon Livingston.

Zbog toga su njegovi unutrašnji organi prestali da funkcionišu.

“Zamislite da jedete i jedete, ali vaše tijelo ne može da preradi ništa od toga. To je užasan način da životinja umre“, dodao je.

Tragični slučaj nije usamljen

Budući da medvjedi imaju izuzetno razvijena čula i dobro pamćenje, mogu da osjete miris hrane na velikim udaljenostima, pa često nesvjesno dolaze do otpada koji ljudi ostavljaju iza sebe. Iako djeluje bezopasno, plastični i slični materijali za njih su smrtonosni.

Ovaj tragični slučaj nije usamljen. Prema podacima organizacije Earth.org, svake godine do 100.000 morskih životinja ugine jer proguta plastiku ili se u nju zaplete. Isto važi i za mnoge ptice i sisare koji pretražuju ljudske ostatke hrane.

Stručnjaci zato apeluju na građane da smanje upotrebu plastike i pažljivije odlažu otpad. Korišćenje višekratnih boca, posuda i biorazgradive ambalaže, kao i pravilno zatvaranje kontejnera u područjima gdje ima divljih životinja, mogu spriječiti ovakve tragedije.

