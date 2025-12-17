Logo
U Sidneju danas Dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj, počele sahrane

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

07:08

Komentari:

0
Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју
Foto: Tanjug/AP/Brattleboro Reformer/Kristopher Radder

U Sidneju je danas Dan žalosti, proglašen nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u posljednje tri decenije.

Kako prenosi australijski ABC, počele su sahrane ubijenih u napadu na pripadnike jevrejske zajednice na sidnejskoj plaži izvedenom u nedjelju, koji je okarakterisan kao teroristički čin.

Veliki broj ljudi okupio se danas u sinagogi na plaži Bondaj kako bi prisustvovali sahrani istaknutog rabina Elija Šlangera.

ИЛУ-СИДНЕЈ-16122025

Svijet

Napadač iz Sidneja se probudio iz kome

Pucnjava na plaži Bondaj pretvorila je proslavu jevrejskog praznika Hanuke u tragediju u kojoj je ubijeno 15 ljudi, a koja je potresla cijelu naciju i pojačala strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma.

Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je u lokalnim medijima imenovan kao Navid, prenosi Rojters.

Терористички напад у Аустралији

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

Sadžid je ubijen u pucnjavi sa policajcima u parku Bondaj bič gdje se napad dogodio u nedjelju, a njegov sin je u bolnici u Sidneju pod policijskim nadzorom.

"Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u srijedu, kada lijekovi prestanu da djeluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik", rekao je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon.

(Telegraf)

Australija

Sidnej

Teroristički napad

