Američki milijarder uplatio 99.999 dolara junaku s plaže Bondi

15.12.2025

11:23

Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју
Američki milijarder donirao je gotovo 100 hiljada dolara – maksimalan dopušteni iznos za internetsku donaciju – muškarcu koji je prozvan “junakom s plaže Bondi”.

Riječ je o građaninu koji je tokom napada svladao jednog od napadača i oteo mu oružje. Donacija iznosi 99.999 dolara.

Na video snimku koji se proširio internetom vidi se kako 43-godišnji vlasnik piljare, Ahmed Al Ahmed, trči prema napadaču i otima mu oružje.

Nakon što mu je oduzeo oružje, okrenuo ga je prema njemu i tako ga natjerao na povlačenje.

Gotovo milion dolara za oporavak

Akcija prikupljanja sredstava pokrenuta za Ahmeda na platformi GoFundMe prikupila je gotovo milion dolara.

Najveću pojedinačnu donaciju uplatio je upravo američki milijarder Vilijam Ekman, izvršni direktor kompanije Pershing Square Capital Management, koji je na društvenoj mreži X pohvalio “hrabrog junaka” za spasavanje života.

Ahmedovi roditelji ranije su izjavili da je njihov sin pogođen četiri ili pet puta u rame te da se nalazi na bolničkom liječenju.

Pohvalio ga i Tramp

Na konferenciji za medije premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins odao je priznanje hrabrosti Ahmeda, koji u tom trenutku još nije bio imenovan.

“Taj je čovjek pravi heroj i nemam nikakve sumnje da je večeras živo mnogo, mnogo ljudi zahvaljujući njegovoj hrabrosti”, rekao je.

“Danas smo vid‌jeli Australijance koji trče prema opasnosti kako bi pomogli drugima. Ti su Australijanci heroji, a njihova je hrabrost spasila živote”, poručio je australijski premijer Entoni Albanez. Na božićnom prijemu u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Tramp takođe je pohvalio Ahmeda, rekavši da ima “veliko poštovanje” prema njemu.

“To je bio jako, jako hrabar čovjek. Direktno je napao jednog od napadača i spasio mnogo života”, rekao je.

Podsjetimo, policija je saopštila da je u jučerašnjem napadu ubijeno najmanje 15 ljudi. Napad je bio usmjeren na jevrejsku zajednicu tokom proslave Hanuke na plaži Bondi, a u bolnicu je prevezeno 29 osoba, uključujući jedno dijete. Među žrtvama je i jedan izraelski državljanin, prenosi Indeks.

Policija Novog Južnog Velsa je potvrdila da su dvojica napadača bili otac i sin, identifikovani kao 50-godišnji Sadžid Akram i njegov 24-godišnji sin Navid Akram, kojeg su bezbjednosne službe još 2019. istraživale zbog povezanosti s islamističkom terorističkom organizacijom Islamska država.

Otac je ubijen na mjestu događaja, čime se ukupan broj mrtvih popeo na 16, dok je sin u kritičnom stanju u bolnici. Cijeli incident proglašen je terorističkim činom.

Sidnej

Teroristički napad

Australija

