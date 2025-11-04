Australci tvrde: Kina sprovodi najveće vojno nagomilavanje na svijetu

Rad australijskih odbrambenih snaga na zaštiti pomorskih trgovačkih ruta, uključujući i one kroz Južno kinesko more, postaje sve rizičniji jer Kina sprovodi „najveće vojno nagomilavanje na svijetu danas“, izjavio je australijski ministar odbrane Ričard Marles.

Otvoreni morski putevi, među kojima su i rute kroz Južno i Istočno kinesko more, u središtu su australijskog nacionalnog interesa, rekao je Marles na indo-pacifičkoj konferenciji mornarice u Sidneju. „Činjenica da se ovo događa bez strateške potvrde znači da se Australija i mnoge druge zemlje pozivaju na odgovornost“, dodao je.

Australija povećava vojne izdatke radi izgradnje „sposobnije, smrtonosnije mornarice dugog dometa“, što uključuje nabavku japanskih fregata, razvoj podmorničkih dronova s američkom kompanijom Anduril i širenje brodogradilišta okrenutih prema Indijskom okeanu.

Prošlog mjeseca Kanbera je izrazila zabrinutost Pekingu nakon što je kineski borbeni avion ispalio baklje u blizini australijskog patrolnog aviona u Južnom kineskom moru, u još jednom u nizu incidenata koje Australija smatra „nesigurnim i neprofesionalnim“.

Na konferenciji u Sidneju učestvuju komandanti mornarica i obalskih straža iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Filipina, Singapura i pacifičkih ostrva, dok se Australija priprema za izgradnju flote podmornica na nuklearni pogon u okviru partnerstva AUKUS sa SAD-om i Velikom Britanijom.

Ispred konferencijskog centra u Darling Harburu okupilo se oko stotinu demonstranata, među njima i propalestinskih grupa. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je uhapsila sedam osoba nakon sukoba s demonstrantima. Nekoliko izraelskih kompanija izložilo je svoje proizvode na odbrambenoj konferenciji.