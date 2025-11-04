"Imamo dovoljno nuklearnog naoružanja da uništimo svet 150 puta"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD imaju najveći nuklearni arsenal i upozorio da postoji "dovoljno nuklearnog naoružanja da unište svet 150 puta".

Tramp je, govoreći o svojoj odluci da obnovi testiranja nuklearnog oružja, istakao da Rusija i Kina imaju veliku količinu nuklearnog naoružanja, ali ne kao Amerika.

"Imamo više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja. I mislim da treba nešto da učinimo po pitanju denuklearizacije. O tome sam razgovarao sa predsjednikom Putinom i predsjednikom Sijem", rekao je Tramp.

"Imamo dovoljno nuklearnog oružja da uništimo svijet 150 puta. Rusija ima mnogo nuklearnog oružja, a Kina će ga uskoro imati mnogo", dodao je.

On je istakao da bi testovi trebalo da se "održavaju kroz aktivna ispitivanja".

Jedno od pitanja tokom intervjua za Si-Bi-Es koji je dao u nedjelju, bilo je i zašto su SAD ponovo odlučile da testiraju nuklearno oružje, više od tri decenije nakon što je Kongres uveo moratorijum na takva ispitivanja.

"Zato što morate da vidite kako funkcionišu. Kažem da ćemo testirati nuklearno oružje kao i druge zemlje. Mi smo jedina zemlja koja ne testira, a ja ne želim da budemo jedina zemlja koja to ne radi", odgovorio je američki predsjednik.

Sjedinjene Američke Države su posljednji put sprovele punu nuklearnu probu 1992. godine, a obnavljanje testiranja verovatno bi trajalo godinama i koštalo stotine miliona dolara, navodi "Vašington post".

Potpredsjednik Džej Di Vens i nekoliko republikanskih kongresmena podržali su Trampovu inicijativu, tvrdeći da su nedetonativna testiranja neophodna za provjeru pouzdanosti američkog zastarelog nuklearnog arsenala.

Ministar energetike Kris Rajt pojasnio je da testiranja koja je Tramp naredio neće uključivati stvarne nuklearne detonacije.

"To su takozvani nekritični testovi. Nema brige oko atomskog oblaka", naveo je Rajt odgovarajući na pitanje o mogućnosti atmosferskih ili podzemnih proba.

Uprkos Trampovim tvrdnjama da Rusija i Kina tajno sprovode testiranja, posljednje potvrđene nuklearne probe tih zemalja dogodile su se prije više decenija. Rusija je to učinila 1990. godine, a Kina šest godina kasnije.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin istakao je da bi "Rusija postupila u skladu sa situacijom" samo ako bi druge zemlje obnovile nuklearna testiranja.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova takođe je pozvalo SAD da poštuju svoje obaveze prema Sveobuhvatnom sporazumu o zabrani nuklearnih proba (CTBT) i da održe globalni moratorijum na nuklearna testiranja.