Merc upozorava: Spremaju se deportacije

Izvor:

B92

04.11.2025

08:58

Komentari:

0
Мерц упозорава: Спремају се депортације
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je sirijskog predsednika Ahmeda el Šarau u posetu kako bi razgovarali o deportaciji sirijskih građana.

Kada je riječ o deportacijama, one se tiču sirijskih građana sa krivičnim dosijeom u Njemačkoj.

"Naravno, nastavićemo da deportujemo kriminalce u Siriju. To je plan. Sada ćemo ga sprovesti na veoma konkretan način", rekao je Merc.

Dodao je da Njemačka želi da pomogne u stabilizaciji zemlje i rekao da namjerava da razgovara sa Šaraom ''kako možemo zajedno da riješimo ovo''.

војска кина

Svijet

Australci tvrde: Kina sprovodi najveće vojno nagomilavanje na svijetu

Mercova prethodnica, Angela Merkel, prije 10 godina je vodila istorijsku politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama, dočekavši oko milion migranata u Njemačkoj, od kojih su mnogi Sirijci bježali od građanskog rata.

Od tada, podrška krajnjoj desnici je porasla, a Mercova konzervativna stranka CDU zauzela je mnogo oštriji stav o bezbjednosti granica i migracijama, obećavajući da će ubrzati deportacije.

Fridrih Merc

