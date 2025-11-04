Merc upozorava: Spremaju se deportacije

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je sirijskog predsednika Ahmeda el Šarau u posetu kako bi razgovarali o deportaciji sirijskih građana.

Kada je riječ o deportacijama, one se tiču sirijskih građana sa krivičnim dosijeom u Njemačkoj.

"Naravno, nastavićemo da deportujemo kriminalce u Siriju. To je plan. Sada ćemo ga sprovesti na veoma konkretan način", rekao je Merc.

Dodao je da Njemačka želi da pomogne u stabilizaciji zemlje i rekao da namjerava da razgovara sa Šaraom ''kako možemo zajedno da riješimo ovo''.

Mercova prethodnica, Angela Merkel, prije 10 godina je vodila istorijsku politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama, dočekavši oko milion migranata u Njemačkoj, od kojih su mnogi Sirijci bježali od građanskog rata.

Od tada, podrška krajnjoj desnici je porasla, a Mercova konzervativna stranka CDU zauzela je mnogo oštriji stav o bezbjednosti granica i migracijama, obećavajući da će ubrzati deportacije.