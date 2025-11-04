Merc upozorava: Spremaju se deportacije

Izvor:
B92
04.11.2025
08:58
Komentari:0
Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je sirijskog predsednika Ahmeda el Šarau u posetu kako bi razgovarali o deportaciji sirijskih građana.
Kada je riječ o deportacijama, one se tiču sirijskih građana sa krivičnim dosijeom u Njemačkoj.
"Naravno, nastavićemo da deportujemo kriminalce u Siriju. To je plan. Sada ćemo ga sprovesti na veoma konkretan način", rekao je Merc.
Dodao je da Njemačka želi da pomogne u stabilizaciji zemlje i rekao da namjerava da razgovara sa Šaraom ''kako možemo zajedno da riješimo ovo''.
Svijet
Australci tvrde: Kina sprovodi najveće vojno nagomilavanje na svijetu
Mercova prethodnica, Angela Merkel, prije 10 godina je vodila istorijsku politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama, dočekavši oko milion migranata u Njemačkoj, od kojih su mnogi Sirijci bježali od građanskog rata.
Od tada, podrška krajnjoj desnici je porasla, a Mercova konzervativna stranka CDU zauzela je mnogo oštriji stav o bezbjednosti granica i migracijama, obećavajući da će ubrzati deportacije.
Auto-moto
5 d0
Svijet
1 sedm1
Svijet
2 sedm0
Auto-moto
2 sedm0