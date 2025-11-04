Muškarac optužen zbog pretnji ubistvom Donaldu Trampu

Trent Šnajder (57) iz predgrađa Čikaga Vintrop Harbor optužen je na saveznom nivou zbog navodne prijetnje ubistvom predsjedniku SAD Donaldu Trampu putem društvenih mreža, saopštila je Kancelarija američkog tužioca za Sjeverni okrug Ilinoisa.

Prema sudskim dokumentima, Šnajder je 16. oktobra na Instagramu objavio video-snimak "u stilu selfija" u kojem je navodno prijetio Trampu, prenosi ABC.

"Nabaviću pištolje. Znam gdje mogu da nabavim mnogo pištolja i sam ću se pobrinuti za to... Trebalo bi da te pogube, Trampe", rekao je on na video-snimku.

Prema žalbi, video-snimak je objavljen oko 18 puta između 16. i 21. oktobra, a natpis koji ga je pratio je glasio:

"Ovo nije prijetnja!!! Nakon što sam sve izgubio... Donalda Trampa treba pogubiti", navedeno je u natpisu.

Incident je prijavio građanin na Floridi koji je video snimak 16. oktobra.

Šnajder je nakon hapšenja u ponedjeljak ujutru zadržan u pritvoru po nalogu saveznog sudije i trebalo bi da se pojavi na ročištu o pritvoru u četvrtak.

Ako bude osuđen, suočava se sa maksimalnom kaznom od pet godina zatvora.

Podaci o njegovom advokatu još nisu dostupni.