Izložba ''Od Nevesinjske puške do Solunskog fronta“ u čast harambaše Pera Tunguza

U godini u kojoj Republika Srpska i Republika Srbija zajednički obilježavaju 150 godina od izbijanja Nevesinjske puške – ustanka srpskog naroda protiv turske okupacione vlasti, biće otvorena izložba pod nazivom ''Od Nevesinjske puške do Solunskog fronta“, posvećena hajdučkom harambaši i narodnom junaku Peru Tunguzu.

Svečano otvaranje izložbe biće održano u ponedjeljak, 10. novembra 2025. godine u 12.00 časova, u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (Istorija).

Autorka izložbe je Nataša Gligorić, praunuka Pera Tunguza i sekretar Udruženja Nevesinjaca u Beogradu, koja ovim projektom njeguje kulturu sjećanja i afirmiše zavičajno nasljeđe u srpskoj javnosti.

Dokumentarna izložba

Izložba je realizovana pod pokroviteljstvom Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, u saradnji sa Arhivom Republike Srpske, Institutom za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i udruženjem „Kultura bez granica“, čiji je osnivač i urednik portala Slobodna Hercegovina Trifko Ćorović, ujedno i dizajner izložbe. Stručni konsultant projekta je istoričar Nenad Urić iz Istorijskog instituta u Beogradu.

Na otvaranju izložbe govoriće dr Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske, prof. dr Boško Branković, rukovodilac Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Predrag Lozo, ma, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, i Nataša Gligorić, autorka izložbe.

Pero Tunguz (1840–1919), rođen u selu Slivlja kod Nevesinja, bio je jedan od vođa ustanka Nevesinjska puška (1875), kao i kasnijeg Uloškog ustanka protiv austrougarske okupacione vlasti (1882). U Prvom svjetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, prošavši put od odbrane Beograda i Albanske golgote do proboja Solunskog fronta.