Logo

Preminula poznata glumica, tri puta nominovana za Oskara

Izvor:

SRNA

04.11.2025

08:21

Komentari:

0
Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара
Foto: Pixabay

Američka glumica Dajana Led preminula je u 90. godini, objavio je list "Holivud reporter", pozivajući se na izjavu njene kćerke Laure Dern.

Ledova je preminula juče u prisustvu kćerke u svom domu u gradu Ohaj, u Kaliforniji.

Uzrok smrti nije objavljen, piše TASS.

Ledova je glumila u više od 200 filmova i televizijskih serija, a tri puta je nominovana za "Oskara", i to za uloge u filmovima "Alisa više ne živi ovdje", "Divlji u srcu" i "Rasplinuta ruža".

Za ulogu u filmu "Alisa više ne živi ovdje ", Ledova je dobila nagradu Britanske akademije.

Ledova je bila nominovana za "Emi" nagradu tri puta, a četiri puta za "Zlatni globus", kojim je nagrađena za ulogu u seriji "Alisa".

Podijeli:

Tagovi:

glumica

preminula

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највећи и најсјајнији супермјесец у години стиже у сриједу

Zanimljivosti

Najveći i najsjajniji supermjesec u godini stiže u srijedu

1 d

0
Организовали интимно вјенчање, али се појавила свекрва: Осјећала сам се као крпа

Zanimljivosti

Organizovali intimno vjenčanje, ali se pojavila svekrva: Osjećala sam se kao krpa

1 d

0
Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло

Savjeti

Sirup od lovora i meda, pročišćava pluća, smiruje grlo

1 d

0
Трамп ударио по демократама: "Лудаци који су изгубили компас"

Svijet

Tramp udario po demokratama: "Ludaci koji su izgubili kompas"

1 d

0

Više iz rubrike

Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

Kultura

Preminuo Radomir Putnik: Bio je istinski posvećenik

1 d

0
Умро Љубиша Ковачевић

Kultura

Umro Ljubiša Kovačević

3 d

1
Ruža cvijet

Kultura

Umro glumac Čeki Karijo

4 d

0
Универзитет у Источном Сарајеву успјешно представљен на 68. Међународном сајму књига у Београду

Kultura

Univerzitet u Istočnom Sarajevu uspješno predstavljen na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner