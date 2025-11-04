Preminula poznata glumica, tri puta nominovana za Oskara

Izvor:
Američka glumica Dajana Led preminula je u 90. godini, objavio je list "Holivud reporter", pozivajući se na izjavu njene kćerke Laure Dern.
Ledova je preminula juče u prisustvu kćerke u svom domu u gradu Ohaj, u Kaliforniji.
Uzrok smrti nije objavljen, piše TASS.
Ledova je glumila u više od 200 filmova i televizijskih serija, a tri puta je nominovana za "Oskara", i to za uloge u filmovima "Alisa više ne živi ovdje", "Divlji u srcu" i "Rasplinuta ruža".
Za ulogu u filmu "Alisa više ne živi ovdje ", Ledova je dobila nagradu Britanske akademije.
Ledova je bila nominovana za "Emi" nagradu tri puta, a četiri puta za "Zlatni globus", kojim je nagrađena za ulogu u seriji "Alisa".
