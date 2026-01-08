Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

Premijer Srpske Savo Minić na ceremoniji svečanog otvaranja Centralnog spomen obilježja u Banjaluci, istakao je da li smo svjesni da smo sve ove spomenike gradili na bolu i tugi, ali isto tako na ponosu i gordosti.

"Da se poklonimo do zemlje div junacima koji su bili spremni da polože i svoje živote za Republiku Srpsku. Za ovu Republiku živote je dalo mnogo naših očeva, braće, djece, sinova...i to nikada ne smijemo zaboraviti. Ovo je mjesto gdje treba da se klanjamo tim div junacima. Ne smijemo nikada da zaboravimo da ni jedna sloboda srpskog naroda nije došla slučajno i sama, već kroz veliku žrtvu naših najboljih sinova. Zato će Republika Srpska pamtiti naše sinove", naglasio je Minić.