Ostojić: Spomenik simboliše žrtvu i stradanje srpskog vojnika

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da Spomen-obilježje poginulim borcima VRS u Banjaluci svjedoči herojskom činu srpskog vojnika kroz istoriju, posebno u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i simboliše žrtvu i stradanje.

Ostojić je istakao da je to sveto mjesto Republike Srpske, koje simboliše svaki grob, svakog junaka koji je ginuo kroz istoriju.

"Ovdje priliči govoriti o pjesmi Vojislava Ilića: "Neznani tuđinče, kad slučajno mineš, pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovdje su našli večno utočište, najveći junaci današnjega doba", podsjetio je Ostojić na svečanosti otkrivanja i osveštanja Centralnog spomen-obilježje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Republika Srpska U Banjaluci ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

Istakao je da srpski vojnik uvijek vjeruje u pobjedu slobode nad ropstvom, te da je potrebno tako prigrliti sve vrijednosti da bi se održala Republika Srpska i Srbija.

"Najdublje izraze zahvalnosti dugujemo majkama besmrtnih heroja. One su te koje rađaju i bez njih nema života i otadžbine", poručio je Ostojić.