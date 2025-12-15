Najčešće greške prilikom punjenja telefona zbog kojih se uređaj brzo gasi

Pametni telefoni danas su sastavni dio naše svakodnevice. Služe nam za razgovore, posao, zabavu i organizaciju obaveza, ali uprkos njihovoj važnosti, mnogi korisnici i dalje nesvjesno prave greške prilikom punjenja koje mogu ozbiljno uticati na trajnost baterije. Evo nekoliko čestih grešaka koje možda pravite.

Predugo punjenje telefona

Moderni telefoni gotovo isključivo koriste punjive litij-jonske baterije. Iako su one veoma efikasne i prilagodljive, imaju svoja ograničenja. Posebno im ne odgovara potpuno pražnjenje, ali ni dugotrajno punjenje kada je baterija već puna. Oba slučaja s vremenom mogu smanjiti ukupni kapacitet baterije. Zato se preporučuje da ne ostavljate telefon da se puni satima, već da ga isključite kada dostigne 100%.

Punjenje telefona na toplom mjestu

Nije preporučljivo držati telefon ispod jastuka dok se puni, niti ga ostavljati u krevetu. Posteljina i deke mogu zadržavati toplotu, što može dovesti do pregrijavanja, pa čak i opasnosti od požara. Zbog toga kompanije poput Epla i Gugla savjetuju punjenje telefona na ravnoj, čistoj površini, poput noćnog ormarića.

Kupovina jeftinih zamjenskih kablova i punjača

Originalni kablovi i punjači često se izgube ili pokvare, a zamjena je obično jeftina, a previše jeftini proizvodi mogu napraviti problem. Najlošiji kablovi i punjači često nisu kvalitetno izrađeni niti prilagođeni stabilnom protoku struje. Ti zamjenski punjači daleko su slabiji od originalnih, a takođe mogu dovesti do ozbiljnih problema.

Kupovina aplikacija za “štednju baterije”

Možda zvuči primamljivo instalirati aplikaciju koja obećava produženje trajanja baterije, ali one često nisu vrijedne rizika. Na Ajfon uređajima takve aplikacije uglavnom nemaju pristup važnim sistemskim postavkama i često su samo gubitak novca. Na Android telefonima aplikacije mogu imati veći pristup sistemu, ali to nosi rizik jer ne možete uvijek biti sigurni kome dajete takva ovlaštenja.

Punjenje i korištenje telefona u isto vrijeme

Pregrijavanje je jedan od glavnih problema tokom punjenja, a korištenje telefona u isto vrijeme taj problem dodatno pogoršava. Izbjegavajte gledanje HD videa, igranje zahtjevnih igrica ili druge intenzivne aktivnosti dok se telefon puni. Takvo opterećenje stvara dodatnu toplotu, što dugoročno šteti bateriji. Iako to neće odmah uništiti telefon, najbolje je ostaviti ga na miru dok se puni.