Logo
Large banner

Najčešće greške prilikom punjenja telefona zbog kojih se uređaj brzo gasi

Izvor:

Agencije

15.12.2025

20:34

Komentari:

0
Најчешће грешке приликом пуњења телефона због којих се уређај брзо гаси
Foto: Steve Johnson/Pexels

Pametni telefoni danas su sastavni dio naše svakodnevice. Služe nam za razgovore, posao, zabavu i organizaciju obaveza, ali uprkos njihovoj važnosti, mnogi korisnici i dalje nesvjesno prave greške prilikom punjenja koje mogu ozbiljno uticati na trajnost baterije. Evo nekoliko čestih grešaka koje možda pravite.

Predugo punjenje telefona

Moderni telefoni gotovo isključivo koriste punjive litij-jonske baterije. Iako su one veoma efikasne i prilagodljive, imaju svoja ograničenja. Posebno im ne odgovara potpuno pražnjenje, ali ni dugotrajno punjenje kada je baterija već puna. Oba slučaja s vremenom mogu smanjiti ukupni kapacitet baterije. Zato se preporučuje da ne ostavljate telefon da se puni satima, već da ga isključite kada dostigne 100%.

bmw pexels

Hronika

Popili kaznu u svatovima: Driftovali u koloni

Punjenje telefona na toplom mjestu

Nije preporučljivo držati telefon ispod jastuka dok se puni, niti ga ostavljati u krevetu. Posteljina i deke mogu zadržavati toplotu, što može dovesti do pregrijavanja, pa čak i opasnosti od požara. Zbog toga kompanije poput Epla i Gugla savjetuju punjenje telefona na ravnoj, čistoj površini, poput noćnog ormarića.

Kupovina jeftinih zamjenskih kablova i punjača

Originalni kablovi i punjači često se izgube ili pokvare, a zamjena je obično jeftina, a previše jeftini proizvodi mogu napraviti problem. Najlošiji kablovi i punjači često nisu kvalitetno izrađeni niti prilagođeni stabilnom protoku struje. Ti zamjenski punjači daleko su slabiji od originalnih, a takođe mogu dovesti do ozbiljnih problema.

илу-празнична депресија-15122025

Zdravlje

Raste broj slučajeva depresije tokom praznika

Kupovina aplikacija za “štednju baterije”

Možda zvuči primamljivo instalirati aplikaciju koja obećava produženje trajanja baterije, ali one često nisu vrijedne rizika. Na Ajfon uređajima takve aplikacije uglavnom nemaju pristup važnim sistemskim postavkama i često su samo gubitak novca. Na Android telefonima aplikacije mogu imati veći pristup sistemu, ali to nosi rizik jer ne možete uvijek biti sigurni kome dajete takva ovlaštenja.

Punjenje i korištenje telefona u isto vrijeme

Pregrijavanje je jedan od glavnih problema tokom punjenja, a korištenje telefona u isto vrijeme taj problem dodatno pogoršava. Izbjegavajte gledanje HD videa, igranje zahtjevnih igrica ili druge intenzivne aktivnosti dok se telefon puni. Takvo opterećenje stvara dodatnu toplotu, što dugoročno šteti bateriji. Iako to neće odmah uništiti telefon, najbolje je ostaviti ga na miru dok se puni.

Анис Калајџић

Hronika

Anisu Kalajdžiću produžen pritvor: Iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić

Podijeli:

Tagovi:

Mobilni telefon

punjenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД

Svijet

Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

2 h

0
Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

Svijet

Sijarto: Ulazak Ukrajine u EU ne bi bila garancija bezbjednosti

2 h

0
Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе

Ostali sportovi

Džudo: "Kodokan" i "Plavi Svijet" zajedničkim snagama stvaraju šampione

2 h

0
Техничка школа и Георги Стојков Раковски побједници рукометне лиге Бањалука

Ostali sportovi

Tehnička škola i Georgi Stojkov Rakovski pobjednici rukometne lige Banjaluka

2 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ChatGPT godišnje troši više struje nego cijela Slovenija

6 h

0
За длаку избјегнут судар у свемиру

Nauka i tehnologija

Za dlaku izbjegnut sudar u svemiru

8 h

0
Какве промјене у мозгу може да изазове исхрана заснована на посту

Nauka i tehnologija

Kakve promjene u mozgu može da izazove ishrana zasnovana na postu

15 h

0
Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Nauka i tehnologija

Budite oprezni: Novi Android virus zaključava telefone i snima žrtve

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

22

15

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

21

58

Ilon Mask prvi sa bogatstvom od preko 600 milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner