Detalji krvavog zločina u Leskovcu: Očevici otkrili šta je prethodilo ubistvu žene

Izvor:

Kurir

15.12.2025

20:36

Komentari:

0
Ženska osoba starosti oko 50 godina ubijena je večeras na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu.

Prema zvaničnim informacijama, emotivni partner je ubio ženu ubodima oštrim predmetom.

Leskovčanka koja je žrtvu vidjela prije krvavog pira opisala je šta se dogodilo.

"Čula sam buku i svađu, kada sam se okrenula vidjela sam par koji se raspravlja ali nisam znala o čemu je riječ. Nakon toga žena je počela da trči niz ulicu, ja sam tada već bila daleko" kaže Leskovčanka.

Hitna pomoć došla je na licu mjesta, ali žrtvi nije bilo spasa.

Пуњење пуњач

Nauka i tehnologija

Najčešće greške prilikom punjenja telefona zbog kojih se uređaj brzo gasi

Kako se nezvanično saznaje žena je izbodena a onda je pokušala da se spasi tako što se bacila na automobil u pokretu bežeći od gonitelja. Ali već je bilo kasno. Izdahnula je pored samog vozila.

Ubica je nakon jezivog zločina uhapšen, a prilikom hapšenja nije pružao otpor.

Trenutno se utvrđuju okolnosti ubistva.

Slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

(Kurir)

