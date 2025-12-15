Raste broj slučajeva depresije tokom praznika

Broj slučajeva depresije tokom zimskih prazničnih dana u Rumuniji se povećava za 25 odsto, tvrde stručnjaci u psihijatrijskom institutu Sokola u Jašiju.

"Praznici su teret za usamljene. Broj slučajeva depresije povećava se za 25 odsto u decembru. Neka sjećanja se reaktiviraju praznici ne donose radost svima. Nekima donose pritisak i tugu. Oni koji su sami su osjećanjem da nemaju s kim da dijele praznične trenutke", kažu u psihijatrijskom institutu Sokola.

Psihijatri navode da postoje ljudi koji, umjesto da budu sami tokom praznika, više vole da budu hospitalizovani.

"Bilo je godina kada je bilo zaista dobro, imala sam svoju porodicu, svi smo bili ujedinjeni. Bilo je drugačije. Svi bismo se okupljali za stolom, bilo je ljepše. Sada, otkako se porodica raspala nemam s kim da budem", priznaje jedna pacijentkinja koja se liječi od depresije.

Decembar je mjesec kada oni koji žive sami teško podnose pomisao da neće imati nikoga da bude sa njima tokom praznika i javljaju se tuga, depresija, a psihičko stanje se pogoršava.

"Bio sam tužan, uznemiren, nisam mogao da se odmorim. Vrtjelo mi se u glavi, imao sam glavobolje i odlučio sam da dođem u bolnicu", kaže jedan od štićenika psihijatrijskog instituta Sokola u Jašiju.

Svake godine, u decembru, broj slučajeva se povećava za 20-25 odsto kod ljudi koji se osjećaju bespomoćno, nikome ne vjeruju i nemaju prijatelje.

"Svakog sata barem jedan takav pacijent stigne na odjeljenje za hitne slučajeve Instituta Sokola", kaže Raluka Modoranu psihijatar u Institutu Sokola.