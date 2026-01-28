Logo
Dodik se sastao sa Netanjahuom: Jedan od najboljih sastanaka u posljednjim decenijama

Izvor:

ATV

28.01.2026

13:33

Komentari:

12
Милорад Додик, Бењамин Нетанјаху и Ана Тришић Бабић
Foto: Ustupljena fotografija

Sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom bio je jedan od najboljih sastanaka na kojima sam učestvovao u posljednjim decenijama, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete Izraelu.

"Ovo je bio sastanak punog razumijevanja. Ovo je bio sastanak shvatanja naše pozicije, pozicije Izraela i jevrejskog naroda kao i njihovog shvatanja naše pozicije koja je veoma kompleksna", naglasio je Dodik.

Dodik je poručio da u posljednje vrijeme kroz rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, pozicija Srpske je veoma ugrožena.

"Ovo je bila prilika da razgovaramo o mogućim oblicima naše saradnje. Mi smo potencirali da nam pomognu da se vratimo na slovo Dejtona, da nam vrate vojsku, finansije, sudove,obavještajne službe i sve ono što smo po Dejtonskom sporazumu imali. Ne možemo više da trpimo ove stvari koje se dešavaju u sudu. Ja sam svojim slučajem pokušao da skrenem pažnju, ali naši ljudi moraju da shvate da oni nemaju namjeru da stanu. Imamo čovjeka kojeg su osudili na tri godine zbog tri prsta. Onda to znači da mi tu nemamo šta da tražimo", rekao je Dodik.

Poruka Izraelskog premijera je bila veoma jasna:

"Netanjahu je nama rekao da smo mi veliki i trajni prijatelji. Nalazimo se u situaciji da oni koji su naši neprijatelji, da su to neprijatelji i Izraela", istakao je Dodik.

Milorad Dodik

Benjamin Netanjahu

