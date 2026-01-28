Delegacija Republike Srpske sa Elkinom

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Izraelu sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom.

Trenutno Elkin obavlja funkciju ministra u Vladi Izraela u okviru Ministarstva finansija, odnosno ministra zaduženog za nacionalne projekte i rekonstrukciju nakon ratnih razaranja.

Predsjednik Kneseta Amir Ohana sutra će, na svečanoj ceremoniji, uručiti predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku veoma značajno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom - "Jabotinsky Prize for Liberty".

Nakon svečane ceremonije, delegacija Republike Srpske sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom.

U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.