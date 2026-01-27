Logo
Large banner

Stevandić: Kroz duh svetosavlja širiti duh širiti duh pomirenja i razumijevanja

Izvor:

SRNA

27.01.2026

22:30

Komentari:

1
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je večeras na Svetosavskoj akademiji u Skoplju da ne postoji razdor Svetog Save, već zajedništvo koje miri braću i čuva duhovni i državni mir.

"Ne postoji stranputica Svetog Save, već njegov put čije ivice pokazuju anđeli. Ne postoji otrov Svetog Save, već lijek", istakao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, ne postoji ništa loše, nijedna riječ, ni uzrečica ni znak koji može da se stavi uz Svetog Savu "i tu ako bi ga neko stavio neće ostati".

"U današnje vrijeme kada se svijet ljulja, kada su ratovi i mir na ivici žileta i ne znamo na koju će stranu, važno da se zajedno razumijemo i da kroz duh Svetosavlja širimo i duh pomirenja i razumijevanja i čuvanja naših zajednica, a pogotovo srpske zajednice u Sjevernoj Makedoniji za koju vjerujem da živi svoje najbolje dane", naglasio je Stevandić.

On je dodao da se Srbija kao matica srpskog naroda ponovo uzdigla, ne samo na pijadestalu moći.

"Srbi su među rijetkim narodima koji nemaju duboku državu, ali zato imaju duboku kulturu koja seže preko granica i kojoj ne treba pasoš, koja i ovd‌je u Skoplju pokazuje poštovanje i prema drugim narodima, ali i samopoštovanje prema svojoj tradiciji i istoriji", istakao je Stevandić.

On je zahvalio za poziv, te prenio najsrdačnije i iskrene pozdrave naroda i institucija Republike Srpske.

Stevandić je večeras prisustvovao u Skoplju Svetosavskoj akademiji povodom nacionalnog praznika Srba u Sjevernoj Makedoniji.

Svetosavskoj akademiji prisustvovali su izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević, predsjednik i potpredsjednici i ministri u Vladi Sjeverne Makedonije, ambasadori Srbije, Kine, BiH i drugih zemalja.

Podijeli:

Tag:

Nenad Stevandić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом

Republika Srpska

Cvijanović: Red je da SDS učestvuje na izborima kad su u dogovoru sa Šmitom

2 h

0
СДС одустао од бојкота избора: Одлуком ЦИК-а остварен минимум услова за учешће

Republika Srpska

SDS odustao od bojkota izbora: Odlukom CIK-a ostvaren minimum uslova za učešće

2 h

1
Мљекари пристали на компромис: Ако не буде испуњено - враћамо се

Republika Srpska

Mljekari pristali na kompromis: Ako ne bude ispunjeno - vraćamo se

5 h

3
Будмири и Дачић потписали меморандум о сарадњи

Republika Srpska

Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

05

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

22

59

Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

22

57

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

22

54

Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

22

52

Promjene na tijelu koje ukazuju na nedostatak vitamina: Ne ignorišite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner