SDS odustao od bojkota izbora: Odlukom CIK-a ostvaren minimum uslova za učešće

Instrukcija Centralne izborne komisije, kojom je omogućeno SDS i drugim parlamentarnim strankama koje imaju kandidate za predsjednika Republike Srpske da imaju po jednog člana na svakom od 136 biračkih mjesta na kojima se ponavljaju izbori za SDS, predstavlja minimum uslova za učešće na ovim izborima, poručio je Želimir Nešković, potpredsjednik SDS.

"Dakle, krali su nas na prethodnim izborima, a umalo da odlukama CIK-a ta krađa bude legalizovana praktično stvaranjem mnogo težih uslova. Oni su na predstojećim izborima 8. februara i dalje teži u odnosu na one uslove koje smo imali 23. novembra jer sada ne možemo da akreditujemo posmatrače. Pored velikog broja primjedbi i žalbi upućenih od strane SDS i prijedloga koji su za cilj imali da se spriječi ponovna izborana krađa desilo nekoliko odluka CIK-a koje su dodatno otežavale taj posao. Zato smo i govorili o mogućoj odluci SDS da bojkotuje predstojeće ponovljene izbore 8. februara", navodi on.

Podsjeća da je CIK odbio zahtjeve SDS za akreditovanjem novih posmatrača u ime SDS i svih političkih subjekata koji učestvuju na izborima, kao i zahtjevom za tehničkim izmjenama, odnosno aktiviranjem izbornog zakona kada su pitanje tehničke izmjene, a to je korištenje skenera, biometrijske kontrole identifikacije birača, kao i korišćenje spreja na prstima.

Navodi da CIK nije prihvatio ni zahtjev SDS koji se odnosi na ponovno korišćenje prava da se imenom i prezimenom proziva glasač na biračkom mjestu kako bi se onemogućila krađa identiteta, koja je predstavljala najčešći oblik krađe na prethodnim izborima.

"Ali ono što je minimum minimuma i što će praktično omogućiti da SDS učestvuje na predstojećim izborima jeste preciznija odluka, odnosno instrukcija koju je dala CIK, a odnosi se na to da će SDS i sve druge stranke koji imaju kandidate za predsjednika, a koje su istovremeno parlamentarne u Narodnoj skupštini Srpske, imati najmanje po jednog člana na svakom od ovih 136 biračkih mjesta", kazao je Nešković.