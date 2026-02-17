Logo
Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

Izvor:

ATV

17.02.2026

23:03

Бенфика Реал Мадрид резултати лига шампиона винисијус мурињо
Foto: Tanjug/AP/Pedro Rocha

Fudbaleri Benfike poraženi su od Real Madrida u 16-tini finala Lige šampiona rezultatom 0:1.

Jedini strijelac na meču bio je Vinisijus Žunior koji je pobjedu Realu donio u 50. minutu meča.

Naravno da je zvijezda meča bio i Žoze Murinjo koji je u 86. minutu dobio crveni karton zbog prigovora.

Prekid zbog Vinisijusa

Provokacija Vinsijusa je dovela ambijent na stadionu do usijanja. Brazilac je zaradio žuti karton zbog problematične proslave gola, ali se potom on požalio glavnom sudiji da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.

Vinisijus nije htio da nastavi meč, nego je sjeo na klupu. Na kraju je ipak pristao da se vrati dok je sudija Leteksije pokušavao da smiri situaciju.

Real bio bolji na meču

Fudbaleri Real Madrida odigrali su statistički bolji meč. Nešto veći posjed, broj šuteva kao i velike šanse bile su na strani Real Madrida.

Real je imao četiri velike šanse za razliku od Benfike koja ih nije imala. Uputili su 16 šuteva prema golu lisabonskog tima od čega je sedam išlo u okvir gola. Sa druge strane, Benfika je uputila 10 šuteva prema golu Kurtoe, ali je svega tri bilo u okvir gola.

Poslije 12 minuta nadoknade Benfika nije uspjela da stigne do gola, pa je ovo svojevrstan revanš za poraz u prethodnom susretu.

Бенфика Реал Мурињо

Fudbal

Čudo u Lisabonu: Golman Benfike golom protiv Reala odveo Murinjovu ekipu u plej-of

Tagovi :

Benfika Real Madrid 17.02.

Liga šampiona

