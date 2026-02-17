Logo
Zvezda ponovo suspendovala Nemanju Radonjića!

17.02.2026

17:19

Звезда поново суспендовала Немању Радоњића!

Fudbalski klub Crvena zvezda je suspendovao Nemanju Radonjića!

- Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg.

Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde.

Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu - navodi se u saopštenju FK Crvena zvezda.

Prema našim nezvaničnim informacijama, netrpeljivost u odnosu sa Radonjićem datira još u periodu od prije nekoliko mjeseci, nije ništa promijenio ni dolazak Dejana Stankovića, iako je novi šef stručnog štaba pokušao da mu povjerenjem povrati formu i sve što ga je krasilo u pojedinim trenucima tokom prvog i drugog mandata. On definitivno neće putovati ni u Lil, a niti biti akter večitog derbija, dok će se o njegovoj sudbini razmatrati.

(Telegraf)

Nemanja Radonjić

FK Crvena zvezda

